Лариса Гузеева тепло поблагодарила Леру Кудрявцеву за отдых вместе в Болгарии

14 августа 2025, 19:22

Гузеева и Кудрявцева провели совместный отпуск в Болгарии

Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева неожиданно встретились на болгарском курорте у Чёрного моря и решили провести отдых вместе.





66-летняя звезда шоу «Давай поженимся!» поделилась в своём блоге совместным снимком с подругой.



На фото обе телеведущие выглядят непринуждённо и счастливо: Кудрявцева обнимает Гузееву, а та держит на руках свою собачку Жужу — постоянную героиню её соцсетей.



В подписи к кадру Лариса поблагодарила Леру за поддержку и тёплую встречу, отметив, что она помогла ей вновь почувствовать гармонию.





«Когда в нужный момент нужные слова и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — написала Гузеева.