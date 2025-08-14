Лариса Гузеева тепло поблагодарила Леру Кудрявцеву за отдых вместе в Болгарии
Гузеева и Кудрявцева провели совместный отпуск в Болгарии
Телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева неожиданно встретились на болгарском курорте у Чёрного моря и решили провести отдых вместе.
66-летняя звезда шоу «Давай поженимся!» поделилась в своём блоге совместным снимком с подругой.
На фото обе телеведущие выглядят непринуждённо и счастливо: Кудрявцева обнимает Гузееву, а та держит на руках свою собачку Жужу — постоянную героиню её соцсетей.
В подписи к кадру Лариса поблагодарила Леру за поддержку и тёплую встречу, отметив, что она помогла ей вновь почувствовать гармонию.
«Когда в нужный момент нужные слова и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — написала Гузеева.