Евгений Петросян с молодой женой приехали на Мальдивы

Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Престарелый, он же нестареющий, юморист и весельчак Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова прибыли на Мальдивские острова. На знаменитом курорте они смогут ознакомиться с новинкам моды и подслушать современные шутки — каждый найдёт занятие по своим интересам.
Детей супруги с собой не взяли, сообщает телеграм-канал «Звёздная пыль». 35-летняя супруга юмориста сообщила, что за последние пару месяцев сильно устала и такой отдых ей был просто необходим. Брухунова также добавила, что желание отправиться на Мальдивы она загадала в новогоднюю ночь под бой курантов — и вот оно сбылось. Кстати, в сентябре её супругу исполняется 80 лет. Было бы любопытно узнать, какое желание пара загадает на такой солидный юбилей.
Не исключено, что дополнительную усталость у Татьяны вызвала та буря страстей, которая поднялась после её слов в адрес россиянок, которых она упрекнула в отсутствии вкуса и неразборчивости при покупке якобы брендовых сумочек. На неё вылилось просто море негатива и ушаты помоев, после которых, пожалуй, следует отмыться в тёплом Индийском океане.
Её мужу тоже пришлось непросто в последние месяцы. Напомним, комик пытается через суд выписать свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину Петросян из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Женщина уже много лет живёт в США и не контактирует с отцом.
Читайте также:
«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
«Набежали неандертальцы»: Жена Петросяна Брухунова отбивается от хейта
Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь
Не исключено, что дополнительную усталость у Татьяны вызвала та буря страстей, которая поднялась после её слов в адрес россиянок, которых она упрекнула в отсутствии вкуса и неразборчивости при покупке якобы брендовых сумочек. На неё вылилось просто море негатива и ушаты помоев, после которых, пожалуй, следует отмыться в тёплом Индийском океане.
Её мужу тоже пришлось непросто в последние месяцы. Напомним, комик пытается через суд выписать свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину Петросян из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Женщина уже много лет живёт в США и не контактирует с отцом.
Читайте также:
«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
«Набежали неандертальцы»: Жена Петросяна Брухунова отбивается от хейта
Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь
Александр Бойцов