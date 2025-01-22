«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Жена Петросяна покинула Россию после скандал в социальных сетях. Речь идет о ее резком высказывании в адрес тех девушек, которые приобретают подделки известных мировых брендов. Подробности – в материале «Радио 1».
Бурхунова прилетела на Мальдивы
Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам, что отправляется в отпуск вместе с супругом, при этом она не упомянула о детях. Вероятно, они остались в Москве под присмотром нянь или бабушки. В социальных сетях супруга 79-летнего артиста уже поделилась фотографиями с отдыха. Однако даже на солнечном острове Татьяна жена юмориста продолжает высказываться о случившемся.
«Накидали <...> на вентилятор и радуются! На здоровье. Если больше ничего людей не радует. Таню обгадили — порадовались. День прожит не зря!» — написала она.
Скандал с «палеными» сумками
Недавно Брухунова столкнулась с жесткой критикой в сети после того, как осудила девушек, покупающих поддельные сумки известного бренда. Напомним что Татьяна Брухунова придает огромное значение брендовой одежде и аксессуарам, и в течение полугода искала винтажную сумку Hermes 1989 года в шоколадном цвете. Стоимость ее выходов в свет может достигать миллионов рублей. Неудивительно, что подделки вызывают у нее бурю возмущения.
Однако не все пользователи сети поддержали ее пристрастие к оригинальным вещам. Некоторые из них задали ей вопрос, когда именно она начала носить люксовые вещи, будучи «тульской девушкой из хрущевки», которая по счастливой случайности стала богатой. Татьяна не выдержала колкостей и на следующий день сообщила, что заблокировала всех своих критиков, назвав их «невменяемыми».
К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она считает себя иконой стиля. Однако все гладко в жизни Татьяны было не всегда.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
«Выкручивалась как могла»
Директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова наслаждается жизнью в комфорте и достатке с юмористом Евгением Петросяном. Однако в молодости, когда ей было 32 года, она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после переезда в столицу. По словам Брухуновой, в начале своей карьеры она не могла похвастаться высокой зарплатой. Тем не менее, возлюбленная народного артиста России принципиально избегала обращения за финансовой помощью к родителям, стремясь к независимости.
«Когда я училась в университете, мне приходилось занимать деньги у подруг. Но я всегда возвращала долг вовремя! Я выкручивалась как могла. Конечно, было бы проще позвонить родителям и попросить о помощи. Но какой смысл уезжать в чужой город, если постоянно обращаться к маме и папе?» — поделилась Татьяна Брухунова в своем микроблоге.Супруга комика также рассказала, что из-за долгов она испытывала бессонницу и постоянно чувствовала физическую усталость. Тем не менее, ей удалось справиться с трудностями. Со временем зарплата Татьяны начала увеличиваться, и она научилась эффективно планировать свои расходы. Затем, благодаря браку с Петросяном, она и вовсе забыла про все финансовые неурядицы.
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