Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова)
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что больших проблем выписка из квартиры в данном случае не вызовет.
«Шансы у Петросяна в принципе достаточно хорошие, потому что его дочь длительное время проживает за территорией России и является совершеннолетней, соответственно, признать ее утратившей право пользования жилым помещением, больших проблем не вызовет», — сказал он.
По его словам, чтобы признать человека утратившим право пользования жилым помещением, должно соблюдаться несколько условий.
«Человек должен выехать из помещения добровольно, не вследствие конфликта. В спорной квартире не должно быть личных вещей, принадлежащих человеку, которого хотят выписать. Ну и чтобы человек не пытался вселиться в это жилое помещение. Совместный быть Петросян и его дочь не ведут, выехала она не вследствие конфликта, ее личных вещей, как я понимаю, там нет, попыток вселения у нее не было, соответственно, все будет просто», — сообщил адвокат.
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