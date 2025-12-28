«Я не хочу мести»: Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
Джастин Бибер поделился опытом внутреннего восстановления в сфере музыки
Джастин Бибер опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, в котором жестко высказался о современной музыкальной индустрии.
Певец подчеркнул, что больше не хочет быть «продуктом системы» и откровенно рассказал о своем пути восстановления и прощения.
«Я говорю не как жертва, все еще истекающая кровью, — я говорю как восстановившийся человек. Я не хочу мести. Я хочу искупления. Я не продукт. Я не то, чего требовала индустрия. Я сын», — написал Бибер, добавив, что его послание продиктовано осознанным выбором, а не обидой.Он отметил, что прощение для него — это способ не позволить боли управлять настоящим, а не попытка стереть прошлое. Музыкант подчеркнул, что не стремится «сжечь индустрию дотла», но надеется на её трансформацию в более безопасное, честное и человечное пространство для артистов. Пост сопровождался цитатами из Библии и стал для поклонников откровением о личной свободе певца.