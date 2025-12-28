«Я не хочу мести»: Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию

28 декабря 2025, 16:12

Джастин Бибер поделился опытом внутреннего восстановления в сфере музыки

Джастин Бибер (Фото: Instagram* / @lilbieber)

Джастин Бибер опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, в котором жестко высказался о современной музыкальной индустрии.





Певец подчеркнул, что больше не хочет быть «продуктом системы» и откровенно рассказал о своем пути восстановления и прощения.





«Я говорю не как жертва, все еще истекающая кровью, — я говорю как восстановившийся человек. Я не хочу мести. Я хочу искупления. Я не продукт. Я не то, чего требовала индустрия. Я сын», — написал Бибер, добавив, что его послание продиктовано осознанным выбором, а не обидой.