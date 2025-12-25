Достижения.рф

Евгений Плющенко раскрыл доходы своей академии за 2025 год

Академия фигурного катания принесла Плющенко 57 миллионов рублей
Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился финансовыми результатами своей академии по фигурному катанию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



За 2025 год доходы компании — ООО «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"» — составили 57 миллионов рублей.

По данным источника, выручка академии достигла 111 миллионов рублей, что более чем в восемь раз превышает показатель предыдущего года, когда прибыль составила лишь 13 миллионов.

Такие результаты свидетельствуют о значительном росте популярности школы и успешной работе Плющенко как бизнесмена.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

