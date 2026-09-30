«Машину купил, и меня бросили»: Андрей Губин рассказал о планах на личную жизнь

30 сентября 2026, 23:03

Андрей Губин признался, что хочет встретить «симпатичную девушку»

Андрей Губин (Фото: кадр из интервью Ксении Собчак)

Андрей Губин рассказал о планах на ближайший год. На 30-летии лейбла «Первое музыкальное» певец признался, что хотел бы наконец наладить личную жизнь и познакомиться с новой избранницей. Об этом сообщает Super.





Сейчас сердце артиста свободно. При этом Губин признался, что тема отношений для него остаётся непростой.





«Сложный вопрос [о личной жизни]. Машину купил, и меня бросили. Год назад», — пожаловался певец.