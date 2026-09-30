«Машину купил, и меня бросили»: Андрей Губин рассказал о планах на личную жизнь
Андрей Губин признался, что хочет встретить «симпатичную девушку»
Андрей Губин рассказал о планах на ближайший год. На 30-летии лейбла «Первое музыкальное» певец признался, что хотел бы наконец наладить личную жизнь и познакомиться с новой избранницей. Об этом сообщает Super.
Сейчас сердце артиста свободно. При этом Губин признался, что тема отношений для него остаётся непростой.
«Сложный вопрос [о личной жизни]. Машину купил, и меня бросили. Год назад», — пожаловался певец.По словам Губина, в будущем он хотел бы встретить «симпатичную девушку», однако пока романтика для него не стоит на первом месте. Сейчас музыкант намерен сосредоточиться на собственном здоровье.
Артист вновь напомнил поклонникам о проблемах со здоровьем, которые уже долгое время влияют на его жизнь. Именно поэтому планировать серьёзные перемены ему пока непросто.
Что касается музыки и возможного возвращения на сцену, Губин не стал давать конкретных обещаний. Певец признался, что пока не знает, состоится ли его возвращение к концертной деятельности.