Мюзикл Сергея Жукова может принести более 41 млн рублей за месяц

30 сентября 2026, 22:32

«Плакса» Сергея Жукова может собрать свыше 41 млн рублей при солдаутах

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Сергей Жуков поставил на сцену семейный мюзикл «Плакса» по мотивам одноимённого сериала. В постановке главную роль исполняет дочь солиста «Руки Вверх!» Ника Жукова, а сам артист выступает композитором и музыкальным продюсером проекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».