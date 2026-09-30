Мюзикл Сергея Жукова может принести более 41 млн рублей за месяц
Сергей Жуков поставил на сцену семейный мюзикл «Плакса» по мотивам одноимённого сериала. В постановке главную роль исполняет дочь солиста «Руки Вверх!» Ника Жукова, а сам артист выступает композитором и музыкальным продюсером проекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В октябре запланировано 26 показов мюзикла. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 15 000 рублей, а при полной загрузке зала один спектакль, по расчётам организаторов, может приносить около 1,6 млн рублей.
Таким образом, потенциальная касса за месяц при солдаутах может превысить 41,6 млн рублей. Речь идёт именно о возможной выручке от продажи билетов, а не о чистой прибыли проекта — расходы на постановку, аренду площадок, артистов и другие затраты в эту сумму не входят.
В основе мюзикла — история о первой любви, дружбе и взрослении. На сцене зрителей ждут живое исполнение, оригинальные музыкальные номера и хореография.
Для Сергея Жукова проект стал ещё одной возможностью объединить музыку и семейную историю: одну из центральных ролей в постановке исполняет его дочь Ника.
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