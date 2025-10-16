Достижения.рф

Евгений Понасенков* получает до 30 тысяч евро за одно мероприятие

Евгений Понасенков* (Фото: Instagram**/evgenii_ponasenkov)

Историк и публицист Евгений Понасенков, известный также как Маэстро, получает многомиллионные гонорары за свои выступления. Об этом сообщает издание Super.



Понасенков регулярно выступает как в России, так и за рубежом. На сцене он читает лекции, поэтические монологи, исполняет песни и общается со зрителями. После мероприятий поклонники могут взять у историка автограф и сделать совместное фото.

Гонорар Понасенкова за зарубежные выступления составляет около 30 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона рублей) — эта сумма включает перелёт и проживание в пятизвёздочном отеле. В

Москве выступление историка обходится дешевле — около 22 тысяч евро (примерно два миллиона рублей) благодаря отсутствию расходов на транспорт и жильё.

Читайте также:

**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0