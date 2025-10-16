Рудковская и Плющенко вложат более ₽400 млн в восстановление усадьбы Фаберже

16 октября 2025, 16:06

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Восстановление разрушенной усадьбы знаменитого ювелира Карла Фаберже, которую фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, намерены приобрести на торгах, может обойтись им более чем в 400 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.





Дача Фаберже, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, сейчас находится в аварийном состоянии. В январе 2026 года «ДОМ.РФ» планирует выставить объект на публичные торги, где его попытаются купить Плющенко и Рудковская. Супруги хотят обустроить в усадьбе бутик-отель, который будет служить площадкой для хранения и выставки их большой коллекции антиквариата.



По словам продюсера, дача состоит из двух соединённых корпусов – главного и спального – оба находятся в плачевном состоянии. Она отметила, что только восстановление главного корпуса, по её оценкам, потребует около 400 миллионов рублей, не учитывая конюшни и прочих построек на территории.





«Проще, конечно, построить новые здания, чем восстановить эти руины. Но хочется сохранить эту аутентичность», – отметила Рудковская.