Рудковская и Плющенко вложат более ₽400 млн в восстановление усадьбы Фаберже
Восстановление разрушенной усадьбы знаменитого ювелира Карла Фаберже, которую фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, намерены приобрести на торгах, может обойтись им более чем в 400 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.
Дача Фаберже, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, сейчас находится в аварийном состоянии. В январе 2026 года «ДОМ.РФ» планирует выставить объект на публичные торги, где его попытаются купить Плющенко и Рудковская. Супруги хотят обустроить в усадьбе бутик-отель, который будет служить площадкой для хранения и выставки их большой коллекции антиквариата.
По словам продюсера, дача состоит из двух соединённых корпусов – главного и спального – оба находятся в плачевном состоянии. Она отметила, что только восстановление главного корпуса, по её оценкам, потребует около 400 миллионов рублей, не учитывая конюшни и прочих построек на территории.
«Проще, конечно, построить новые здания, чем восстановить эти руины. Но хочется сохранить эту аутентичность», – отметила Рудковская.Она также выразила надежду на получение льготного кредита в случае успешной покупки усадьбы.