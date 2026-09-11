Евгений Понасенков получил «волну любви» после снятия статуса иноагента

11 сентября 2026, 19:57

Евгений Понасенков (Фото: Instagram* @evgenii_ponasenkov)

Историк и блогер Евгений Понасенков сообщил, что рад снятию статуса иноагента.





В беседе с «Газетой.Ru» публицист заявил, что теперь чувствует вдохновение для различных проектов. Понасенков подчеркнул, что ему пока трудно сформулировать эмоции, но настрой у него положительный.

«Вообще главное — это энергия: и сейчас её только добавилось. Я люблю сам дарить радость хорошим людям, но и сейчас я получаю просто какую-то волну любви. Пока даже сложно (да и не нужно) сформулировать эмоции. Но сегодня я настроен очень хорошо», — добавил он.