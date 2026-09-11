«Адское комбо»: Артемий Лебедев назвал свадьбу SHAMAN лучшим пиар-ходом за 20 лет
Артемий Лебедев назвал свадьбу Мизулиной и SHAMAN продуманным пиар-ходом
Дизайнер Артемий Лебедев в шоу «50 вопросов» Карена Адамяна высказался о свадьбе Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Лебедев предположил, что торжество может быть продуманным пиар-ходом.
«Потому что это адское комбо, максимально кликбейтная, максимально лидогенерирующая. Надо было это придумать, если бы оно само не случилось. Это выглядит так, как если бы этим занимался самый лучший продюсер на свете», — сказал Артемий.Дизайнер добавил, что похожий ажиотаж публика переживала последний раз 20 лет назад, когда поженились Филипп Киркоров и Алла Пугачёва.
В материале «Радио 1» рассказываем, как Екатерина Мизулина из «контролёра Рунета» превратилась в музу SHAMAN. Собрали все подробности о биографии общественницы.