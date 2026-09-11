«Вместе мы — сила»: Жених дочери Успенской признался ей в любви
Дочь Успенской Татьяна опубликовала фотосессию с женихом после помолвки
Дочь Любови Успенской Татьяна обручилась с искусствоведом Артёмом Москвиным, который младше её на 14 лет. После помолвки жених трогательно обратился к возлюбленной в своём блоге.
Москвин опубликовал романтические снимки из новой фотосессии. На них Татьяна позирует в объятиях возлюбленного в чёрном платье с открытыми плечами и полупрозрачным корсетом. Артём надел голубую рубашку в тонкую полоску и тёмные брюки.
«Каждый день ты вдохновляешь меня, делаешь сильнее, заставляешь не сдаваться и идти вперёд. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, Танечка, как чувствую твоё тепло и нежность. Вместе мы — сила, которая всё преодолеет. Моя душа. Мой дух. Воздух», — подписал кадры мужчина.На фото пара держится за руки и обнимается. Артём с нежностью смотрит на будущую жену, а Татьяна отвечает ему взаимностью.