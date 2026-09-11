«Вместе мы — сила»: Жених дочери Успенской признался ей в любви

11 сентября 2026, 15:22

Дочь Успенской Татьяна опубликовала фотосессию с женихом после помолвки

Татьяна Плаксина и Артём Москвин (Фото: Instagram* @pacha_tati)

Дочь Любови Успенской Татьяна обручилась с искусствоведом Артёмом Москвиным, который младше её на 14 лет. После помолвки жених трогательно обратился к возлюбленной в своём блоге.





Москвин опубликовал романтические снимки из новой фотосессии. На них Татьяна позирует в объятиях возлюбленного в чёрном платье с открытыми плечами и полупрозрачным корсетом. Артём надел голубую рубашку в тонкую полоску и тёмные брюки.

«Каждый день ты вдохновляешь меня, делаешь сильнее, заставляешь не сдаваться и идти вперёд. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, Танечка, как чувствую твоё тепло и нежность. Вместе мы — сила, которая всё преодолеет. Моя душа. Мой дух. Воздух», — подписал кадры мужчина.