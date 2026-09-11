Стало известно, как разделят наследство Пьера Нарцисса на 130 млн рублей
Мать Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство сына на 130 млн рублей
Мать певца Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство сына на 130 млн рублей с его вдовой Валерией и дочерью Каролиной. Об этом рассказал директор артиста Сергей Дворцов.
В беседе с «Газетой.Ru» продюсер сообщил, что мать Пьера извинилась перед ним после того, как он попал в больницу из-за стресса на фоне ситуации с наследством.
«Она пришла к общему нашему мнению, чтобы разделить наследство Нарцисса. Часть дома достанется Каролине, другая — Андре (сыну Пьера Нарцисса. — прим. ред.). Чайная плантация достанется матери, а денежные средства мы поделим между всеми», — заявил Сергей.Дворцов отметил, что мать и сын певца скоро приедут в Россию, чтобы урегулировать все вопросы. По его словам, юристы дорабатывают бумаги, и стороны уже выходят на финишную прямую. Ближайшая встреча может состояться через два месяца или даже пораньше.