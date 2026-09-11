Стало известно, как разделят наследство Пьера Нарцисса на 130 млн рублей

11 сентября 2026, 16:23

Мать Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство сына на 130 млн рублей

Пьер Нарцисс (Фото: Instagram* @pierrenarciss)

Мать певца Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство сына на 130 млн рублей с его вдовой Валерией и дочерью Каролиной. Об этом рассказал директор артиста Сергей Дворцов.





В беседе с «Газетой.Ru» продюсер сообщил, что мать Пьера извинилась перед ним после того, как он попал в больницу из-за стресса на фоне ситуации с наследством.

«Она пришла к общему нашему мнению, чтобы разделить наследство Нарцисса. Часть дома достанется Каролине, другая — Андре (сыну Пьера Нарцисса. — прим. ред.). Чайная плантация достанется матери, а денежные средства мы поделим между всеми», — заявил Сергей.