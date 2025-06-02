Евгений Цыганов показал совместное фото с Юлией Снигирь по особому поводу: «Звезда родилась»

02 июня 2025, 13:32

Евгений Цыганов публично поздравил Юлию Снигирь с днем рождения

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)

Актер Евгений Цыганов публично поздравил жену в особенный день. Артист нежно обратился к Юлии Снигирь.





Сегодня артистка отмечает 42-летие. В связи с этим к ней публично обратился супруг.





«С рождением, звезда моя. Звезда родилась», — подчеркнул Евгений в соцсетях.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)



«Самого доброго, радостного, благостного всегда и во всем», — написал Максим Матвеев.



«С твоим днем», — отметил Никита Ефремов.



«Юленька, талантище, красавица, с днем рождения!», — обратилась к имениннице модельер Елена Супрун.