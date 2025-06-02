Евгений Цыганов показал совместное фото с Юлией Снигирь по особому поводу: «Звезда родилась»
Евгений Цыганов публично поздравил Юлию Снигирь с днем рождения
Актер Евгений Цыганов публично поздравил жену в особенный день. Артист нежно обратился к Юлии Снигирь.
Сегодня артистка отмечает 42-летие. В связи с этим к ней публично обратился супруг.
«С рождением, звезда моя. Звезда родилась», — подчеркнул Евгений в соцсетях.
Еще партнер Снигирь по фильму «Мастер и Маргарита» выложил личное фото. На нем он целовал жену в щеку. Юлия при этом немного улыбалась.
Актриса также сообщила в личном блоге о празднике. Она опубликовала свой снимок в оранжевом халате. Многие коллеги и поклонники Снигирь поздравили звезду.
«Самого доброго, радостного, благостного всегда и во всем», — написал Максим Матвеев.
«С твоим днем», — отметил Никита Ефремов.
«Юленька, талантище, красавица, с днем рождения!», — обратилась к имениннице модельер Елена Супрун.
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