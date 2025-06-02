«Я стала раздражителем многих»: Лолита рассказала о своём творческом пути

02 июня 2025, 13:16

Лолита рассказала о своём творческом пути фразой «я стала раздражителем многих»

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская высказалась о творческом пути после скандала с «голой» вечеринкой и отмены концертов. В личном блоге артистка опубликовала архивное фото из детства и призналась, что могла не попасть на сцену, но сейчас гордится собой и пройденным путём.





Родители с самого детства оберегали артистичную Лолиту от сцены, чтобы сохранить её нервную системы. Спустя время Милявская объявила им, что пойдёт учиться на парикмахера, и её оставили в покое, хотя и не без скандала.

Лолита Милявская в детстве (фото: Telegram @lolitamilyavskaya) Однако страсть к творчеству никуда не делась. Позднее Лолита стала посещать драматические кружки и участвовать в конкурсах чтецов. Во время учёбы в тамбовском отделении Московского государственного института культуры будущая певица открыла для себя новые возможности для самовыражения.



Милявская призналась, что прошла долгий и непростой путь, который научил её защищать от невзгод не только себя, но и других. В этом звезда видит свою заслугу, несмотря на подпорченную репутацию после скандалов.





«И вот я стала артисткой, режиссёром и раздражителем многих зрителей. Я прошла долгий путь и научилась защищать себя, а теперь защищаю молодежь от нервных срывов после неудачных, на их взгляд, выходов на сцену… Это круговорот! И не нужно быть кровным родственником, чтобы быть семьей по духу, даже малознакомому человеку!», – подчеркнула Лолита.