«Проснулась в раю»: Брук Шилдс отметила 60-летие в бикини на пляже

02 июня 2025, 12:58

Брук Шилдс (Фото: Инстаграм*/brookeshields)

Брук Шилдс отпраздновала юбилей, опубликовав яркие фотографии с отдыха в тропиках. Звезда «Голубой лагуны» продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини, позируя в гамаке на фоне моря. Образ дополнили соломенная шляпа, а также украшения не шее и руке.







«Проснулась сегодня в раю... и в новом десятилетии жизни! Мне 60! Спасибо всем за поздравления с днем рождения», — поблагодарила актриса.