«Проснулась в раю»: Брук Шилдс отметила 60-летие в бикини на пляже
Брук Шилдс отпраздновала юбилей, опубликовав яркие фотографии с отдыха в тропиках. Звезда «Голубой лагуны» продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини, позируя в гамаке на фоне моря. Образ дополнили соломенная шляпа, а также украшения не шее и руке.
«Проснулась сегодня в раю... и в новом десятилетии жизни! Мне 60! Спасибо всем за поздравления с днем рождения», — поблагодарила актриса.К слову, сейчас она состоит в браке с режиссером Крисом Хенчи. Вместе супруги воспитывают двух дочерей — 21-летнюю Роуэн и 18-летнюю Гриер. Модель старается защищать семью от излишнего внимания публики.
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