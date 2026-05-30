Нелли Уварова назвала условие для возвращения в «Не родись красивой»

30 мая 2026, 15:18

Нелли Уварова готова вновь сыграть Катю Пушкарёву

Нелли Уварова (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Нелли Уварова призналась, что не исключает своего участия в продолжении культового сериала «Не родись красивой». Однако вернуться к роли Кати Пушкарёвой она готова только при одном важном условии — если создатели предложат действительно качественный сценарий. Об этом сообщает «Кино Mail».





По словам актрисы, ещё несколько лет назад она не хотела даже обсуждать возможность продолжения проекта. Со временем её отношение изменилось, и теперь она допускает возвращение к знаменитому образу.





«Это будет уже другая, взрослая история, и мы созрели для этих новых историй», — отметила Нелли Уварова.