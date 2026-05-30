Звезда «Интернов» Светлана Пермякова раскрыла секрет своего похудения
Светлана Пермякова рассказала, что отказалась от алкоголя ради здоровья
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова рассказала в шоу «Кстати», как ей удалось похудеть на 25 килограммов. Актриса опровергла слухи о применении популярных препаратов для снижения веса и подчеркнула, что добилась результата благодаря комплексной работе над собой и рекомендациям специалистов.
По словам артистки, серьёзно заняться своим здоровьем она решила после того, как её вес превысил 100 килограммов. Лишний вес начал влиять на самочувствие, а также мешал вести активный образ жизни.
«Казалось — ну куда больше? Уже тяжеловато было, да и хотелось какую-то активность, у меня дочка растёт», — призналась Светлана Пермякова.Для достижения результата актриса пересмотрела свои привычки: отказалась от перекусов между приёмами пищи и полностью исключила алкоголь. По её словам, если любовь к сладкому у неё ещё осталась, то интерес к спиртному исчез полностью.
Пермякова отметила, что сейчас даже небольшое количество алкоголя вызывает у неё дискомфорт и ухудшение самочувствия. Артистка уверена, что именно изменение образа жизни и внимательное отношение к здоровью помогли ей добиться заметных перемен без радикальных методов похудения.