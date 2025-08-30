Достижения.рф

Евгению Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь

SHOT: Состояние юмориста Евгения Петросяна ухудшилось на фоне проблем с сердцем
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Юмористу Евгению Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь после обострения сердечных проблем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



79-летний юморист вызвал врачей, жалуясь на сильные боли в груди и затруднения с дыханием. У него также диагностирована гипертония, выявленная несколько лет назад.

В марте Петросяна уже госпитализировали из-за кишечного кровотечения. Медики запретили ему интенсивные физические нагрузки и посоветовали избегать стрессов, включая те, что связаны с выступлениями.

