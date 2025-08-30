Звезда «ДОМа-2» Андрей Чуев разводится с женой Викторией после почти восьми лет брака

30 августа 2025, 05:48

Андрей и Виктория Чуевы с сыном Сашей (Фото: Instagram* @viktory_chueva)

Участник телепроекта «ДОМ-2» Андрей Чуев разводится со своей женой Викторией после почти восьми лет брака. Пара растила совместного сына Сашу, который появился на свет в 2020 году после долгих попыток влюбленных зачать ребенка. Информацию о разводе звезд передает издание «StarHit» со ссылкой на личный блог Виктории.





27-летняя Виктория Чуева призналась, что тяжело переживает расставание. Она испытывает сильный стресс, проблемы со сном и аппетитом, однако не собирается обвинять супруга, отмечая, что вина в распаде брака не лежит на нем.





«Мы с Андреем разводимся… Наши отношения закончились. (...) Все эти дни я искала себе жилье, чтобы съехать, потому что 28 числа прилетел Андрей, и нам нужно было быть отдельно. Вины Андрея тут нет. Плохого он ничего не сделал, все глубже и сложнее», — объяснила Виктория.

Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась обнаженной

«Чтобы стать его девушкой, мне нужно это заслужить», — писала она в Сети.