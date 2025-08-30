Звезда «ДОМа-2» Андрей Чуев разводится с женой Викторией после почти восьми лет брака
Участник телепроекта «ДОМ-2» Андрей Чуев разводится со своей женой Викторией после почти восьми лет брака. Пара растила совместного сына Сашу, который появился на свет в 2020 году после долгих попыток влюбленных зачать ребенка. Информацию о разводе звезд передает издание «StarHit» со ссылкой на личный блог Виктории.
27-летняя Виктория Чуева призналась, что тяжело переживает расставание. Она испытывает сильный стресс, проблемы со сном и аппетитом, однако не собирается обвинять супруга, отмечая, что вина в распаде брака не лежит на нем.
«Мы с Андреем разводимся… Наши отношения закончились. (...) Все эти дни я искала себе жилье, чтобы съехать, потому что 28 числа прилетел Андрей, и нам нужно было быть отдельно. Вины Андрея тут нет. Плохого он ничего не сделал, все глубже и сложнее», — объяснила Виктория.
Супруги впервые познакомились в мае 2017 года. На тот момент Виктории было 19 лет, и Андрей был старше нее почти на столько же. При этом именно Вика прилагала усилия, чтобы заинтересовать будущего мужа.
«Чтобы стать его девушкой, мне нужно это заслужить», — писала она в Сети.Саша, который родился в браке пары, был долгожданным ребенком. Супругам очень хотелось детей, однако у Чуева выявили неактивные сперматозоиды, поэтому шансы были невелики. Но чудо случилось, и в октябре 2020 родители счастливо поделились новостью о мальчике.
Некоторое время спустя Чуев стал сомневаться в своем отцовстве. Он заподозрил Викторию в беременности с помощью ЭКО и использовании биоматериалов другого мужчины. Эта информация была позднее опровергнута. ДНК-тест показал, что Андрей является биологическим отцом Саши.
В 2023 году Виктория вдруг заявила о скором разводе, однако через год удивила подписчиков тем, что готова дать мужу второй шанс. Несмотря на преодоление предыдущего кризиса в отношениях, похоже, что на этот раз пара все же решила разойтись окончательно.
В последнее время Андрей Чуев практически не появляется в публичном пространстве. Свой комментарий относительно развода он еще не давал, в личном блоге на эту тему также не высказывался.
