Четыре страны объявили бойкот конкурсу «Евровидение» из-за Израиля

05 декабря 2025, 02:21

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения не будут участвовать в «Евровидении-2026»

Фото: iStock/Lesia Pryriz

Словения присоединилась к бойкоту трех стран конкурса песни «Евровидение-2026» из-за участия в нём Израиля. Об этом сообщает национальное агентство STA.





Напомним, что допуск Израиля к участию в этом знаменитом музыкальном конкурсе — это уже решенный вопрос. Европейский вещательный союз (EBU) объявил об этом 4 декабря.



«Евровидение-2026» пройдет в Вене. Полуфиналы 70-го по счету конкурса запланированы на 12 и 14 мая, финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle.





«Решение общественного вещателя Словении RTV было подтверждено председателем его правления Наталией Горшчак», — уточняет STA.