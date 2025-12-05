Четыре страны объявили бойкот конкурсу «Евровидение» из-за Израиля
Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения не будут участвовать в «Евровидении-2026»
Словения присоединилась к бойкоту трех стран конкурса песни «Евровидение-2026» из-за участия в нём Израиля. Об этом сообщает национальное агентство STA.
Напомним, что допуск Израиля к участию в этом знаменитом музыкальном конкурсе — это уже решенный вопрос. Европейский вещательный союз (EBU) объявил об этом 4 декабря.
«Евровидение-2026» пройдет в Вене. Полуфиналы 70-го по счету конкурса запланированы на 12 и 14 мая, финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
Лена Катина рассказала, почему стыдится выступления t.A.T.u на «Евровидении»
Ранее об отказе от участия в новом «Евровидении» заявили Нидерланды, Испания и Ирландия. Вещатели этих стран не будут транслировать конкурс.
«Решение общественного вещателя Словении RTV было подтверждено председателем его правления Наталией Горшчак», — уточняет STA.Бельгия и Португалия также рассматривают возможность бойкота.
Все эти европейские страны недовольны продолжающимся конфликтом в Газе. По их мнению, действия Израиля приводят к страданиям мирного населения.