«Её легко любить»: Киану Ривз впервые за долгое время откровенно высказался о возлюбленной
Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, посетили гала-вечер Музея современного искусства Лос-Анджелеса, где актёр сделал редкое признание об их отношениях.
Во время беседы с журналистами издания People Ривза спросили, согласен ли он с утверждением, что Александру «легко любить». Актёр ответил без раздумий: «Да!», чем вызвал восторг поклонников пары.
История отношений Ривза и Грант началась задолго до их официального романа. Сначала их связывало творческое сотрудничество: актёр работал над книгой, а художница занималась её оформлением. Позже они вместе основали издательство, а в 2019 году впервые подтвердили романтические отношения публично.
Осенью 2025 года в СМИ и социальных сетях активно обсуждались слухи о возможной свадьбе пары, однако Александра Грант вскоре опровергла эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.
Для многих поклонников история любви Ривза имеет особое значение. До знакомства с Грант актёр долгие годы не афишировал личную жизнь. В конце 1990-х он пережил тяжёлую семейную трагедию: его дочь от актрисы Дженнифер Сайм родилась мёртвой, а спустя два года сама Сайм погибла в автомобильной аварии. После этих событий Ривз практически не говорил о своих отношениях, поэтому его редкие комментарии о нынешней избраннице неизменно привлекают внимание общественности.
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