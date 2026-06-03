«Её легко любить»: Киану Ривз впервые за долгое время откровенно высказался о возлюбленной

03 июня 2026, 19:31

Киану Ривз появился на публике с Александрой Грант и растрогал поклонников

Киану Ривз (Фото: кадр из фильма «Джон Уик»)

Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, посетили гала-вечер Музея современного искусства Лос-Анджелеса, где актёр сделал редкое признание об их отношениях.