«Все хотели "Косые дожди"»: Хлебникова рассказала о неожиданной стороне своей популярности
Марина Хлебникова поделилась в шоу «Откройте, Давид» воспоминаниями о пике своей популярности в 1990-х годах и рассказала, какое внимание её творчество привлекало в тот период.
По словам артистки, музыкальные редакторы и ведущие различных хит-парадов неоднократно удивлялись востребованности её песен. Хлебникова вспомнила, что композицию «Косые дожди» активно просили ставить в эфир представители самых разных кругов — от сотрудников правоохранительных органов до людей, связанных с организованными преступными группировками.
Певица отметила, что подобный интерес к её творчеству был настолько необычным, что сотрудники радиостанций и музыкальных программ сами обращали на это внимание и рассказывали ей о многочисленных просьбах поставить её хит в эфир.
Также исполнительница рассказала об одном из предпринимателей, который в те годы оказывал ей поддержку. Мужчина помог профинансировать съёмки музыкального клипа и выступил спонсором конкурса, связанного с артисткой. Позже, по словам Хлебниковой, выяснилось, что его щедрость была связана не только с интересом к её творчеству, но и с надеждой на развитие романтических отношений.
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