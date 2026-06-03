«Все хотели "Косые дожди"»: Хлебникова рассказала о неожиданной стороне своей популярности

03 июня 2026, 19:16

Марина Хлебникова вспомнила 90-е — её песни заказывали и милиция, и ОПГ

Марина Хлебникова (Фото: Instagram* / @marina_hlebnikova_official)

Марина Хлебникова поделилась в шоу «Откройте, Давид» воспоминаниями о пике своей популярности в 1990-х годах и рассказала, какое внимание её творчество привлекало в тот период.