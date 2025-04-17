Роман с вдовой Джигарханяна и любовь к «женщинам постарше»: как живет Прохор Шаляпин и почему мечтает открыть дом престарелых

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Прохор Шаляпин вызывает неоднозначные эмоции у тех, кто знает его имя. Когда-то он решил, что черный пиар — хороший способ продвинуться и начал изображать из себя альфонса, который любит возрастных женщин. Как поменялась его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».
Прохор любит играть на публику. Как говорят, его жизнь — это уже объект его творчества: карьера, активная личная жизнь, социальные сети, участие в различных ток-шоу. Первый успешный опыт был у него еще в юном возрасте, тогда мальчик занял 3 место в конкурсе «Утренняя звезда». А после популярность на широкую аудиторию пришла к нему после «Фабрики звёзд». Он дошел до финала и запомнился не только дуэтами с популярными людьми, но и своими сольными номерами. В то время он понял, что его музыкальный стиль — русские народные песни в фольклорно-современной обработке. Мужчину не раз выделяли почетными наградами: медаль «Талант и признание» и премия «За вклад в сохранение и популяризацию народной культуры».
Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) родился в 1983 году, в обычной семье, в Волгограде. Он был единственным ребенком в семье. Но детство не было счастливым — отец пил, избивал мать, после начал и самого Прохора. Отец оставил большой след на детской психике. Мальчик с детства понял, что должен заботиться о себе сам, что эгоизм — это нормальная черта характера. Сейчас он уверен, что сначала нужно полюбить себя, потому что по-другому, без этой любви, ты никого не полюбишь. Даже так Прохор не думает исключительно о себе и способен заботиться об окружающих.
Финансовых проблем в семье никогда не было, даже в 90-е годы. Отца посадили в тюрьму, когда мальчику было 9 лет, учителя в школе всегда делали на этом акцент. Но Прохор говорит, что детством доволен. С раннего возраста он хотел показать всем и себе, что многого добьется.
С творчеством Прохор с детства. Он занимался пением в ансамбле. До 15 лет ходил на занятия в Волгограде, потом переехал в Москву и поступил там в музыкальное училище.
Когда Прохор Шаляпин приехал в Москву из Волгограда, первые два года были для него настоящим испытанием. Месяц он пожил у родственников, но вскоре его попросили съехать. Общежития при музыкальном училище не было, и ему пришлось искать жильё самостоятельно. Сегодня он с улыбкой вспоминает, как учился готовить и обустраивать быт. Но даже в трудные времена Шаляпин не терял веру в себя. Он был настроен решительно — возвращение в Волгоград не рассматривалось. Его цель была — покорить столицу. После окончания училища он поступил в академию имени Гнесиных, где учился вместе с народной артисткой Мариной Девятовой. Она описывает его как доброго, искреннего и верного человека, всегда готового поддержать.
Самым тяжёлым для него в академии было слушать и учить классику — он её просто не выносил. Из-за проваленных экзаменов его отчисляли не один раз, но он с упорством возвращался и пересдавал. Шаляпин был уверен: настоящий эстрадный артист должен окончить академию Гнесиных.
Параллельно с учёбой он ходил на всевозможные кастинги, участвовал в прослушиваниях. Коллеги говорят о нём как о человеке-празднике — лёгком на подъём. Он никогда не сомневался в своём пути. Хотя сам считает, что ещё не полностью реализовался как артист, он абсолютно счастлив, ведь занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.
Первый брак у Прохора случился в 18 лет — с женщиной, которая была его старше. Он не любит вспоминать тот период. Затем была история с моделью Аделиной Шариповой, после которой в его жизни появилось множество отношений со взрослыми женщинами. Даже с актрисой Светланой Светличной ему приписывали роман, но оба это отрицали. Самым обсуждаемым стал его брак с Ларисой Копёнкиной. Многие считали, что он женился ради денег, но позже выяснилось, что это был контрактный союз для пиара — и денег у Ларисы на самом деле не было. Позже у него начались отношения с Анной Калашниковой, которая заявляла, что беременна от него, но оказалось, что ребёнок — не его. За этим последовал разрыв.
Затем были романы и даже шоу «Невеста для Шаляпина», которое не привело к серьёзным отношениям. Далее — роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, вдовой Джигарханяна, но он был недолгим.
Настоящая драма развернулась во время его брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая вскоре после свадьбы умерла. Шаляпин отказался от наследства в пользу её семьи, но и это не спасло его от критики. Горе он переживал тяжело и долго. Позже у него был яркий роман с певицей Ольгой Сан, но их взгляды на семью не совпали, и они расстались. Сейчас Прохор не делится подробностями личной жизни — предпочитает молчание.
В шоу-бизнесе пробиться было крайне сложно — эстрада долго оставалась закрытым миром. Чтобы оставаться на виду и просто зарабатывать, Шаляпин участвовал в скандальных телешоу, за что получил репутацию альфонса. Он осознанно соглашался на такие проекты — потому что нужно было жить.
Настоящим прорывом стало его участие в африканском телешоу. После выхода программы зрители стали писать ему слова поддержки, говорили, что увидели в нём настоящего, искреннего человека. Это стало неожиданным, но очень тёплым этапом в его жизни.
После этого к нему вернулась популярность, но сам он остался простым и открытым. Он говорит, что «звёздной болезнью» переболел ещё во времена «Фабрики звёзд».
После сорока Шаляпин всё чаще задумывается о семье и детях. Он говорит, что мечтает о двух-трёх детях, хотя пока не чувствует в себе «отцовского инстинкта». Он уверен, что любовь в воспитании важнее всего — именно она делает ребёнка уверенным и счастливым.
Он предпочитает больше не делиться подробностями личной жизни. Считает, что раньше «накомментировался» вволю. Сейчас его сердце закрыто для чужих. Шаляпин активно занимается благотворительностью — часто выступает в домах престарелых и хосписах. Он даже мечтает открыть сеть домов престарелых, где сам бы радовал пожилых людей своими концертами. У него есть своя философия жизни, которую он никому не навязывает. А нравится она кому-то или нет — это уже не его забота.
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Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Детство и юность
Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) родился в 1983 году, в обычной семье, в Волгограде. Он был единственным ребенком в семье. Но детство не было счастливым — отец пил, избивал мать, после начал и самого Прохора. Отец оставил большой след на детской психике. Мальчик с детства понял, что должен заботиться о себе сам, что эгоизм — это нормальная черта характера. Сейчас он уверен, что сначала нужно полюбить себя, потому что по-другому, без этой любви, ты никого не полюбишь. Даже так Прохор не думает исключительно о себе и способен заботиться об окружающих.
Финансовых проблем в семье никогда не было, даже в 90-е годы. Отца посадили в тюрьму, когда мальчику было 9 лет, учителя в школе всегда делали на этом акцент. Но Прохор говорит, что детством доволен. С раннего возраста он хотел показать всем и себе, что многого добьется.
С творчеством Прохор с детства. Он занимался пением в ансамбле. До 15 лет ходил на занятия в Волгограде, потом переехал в Москву и поступил там в музыкальное училище.
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Учеба в Москве
Когда Прохор Шаляпин приехал в Москву из Волгограда, первые два года были для него настоящим испытанием. Месяц он пожил у родственников, но вскоре его попросили съехать. Общежития при музыкальном училище не было, и ему пришлось искать жильё самостоятельно. Сегодня он с улыбкой вспоминает, как учился готовить и обустраивать быт. Но даже в трудные времена Шаляпин не терял веру в себя. Он был настроен решительно — возвращение в Волгоград не рассматривалось. Его цель была — покорить столицу. После окончания училища он поступил в академию имени Гнесиных, где учился вместе с народной артисткой Мариной Девятовой. Она описывает его как доброго, искреннего и верного человека, всегда готового поддержать.
Самым тяжёлым для него в академии было слушать и учить классику — он её просто не выносил. Из-за проваленных экзаменов его отчисляли не один раз, но он с упорством возвращался и пересдавал. Шаляпин был уверен: настоящий эстрадный артист должен окончить академию Гнесиных.
Параллельно с учёбой он ходил на всевозможные кастинги, участвовал в прослушиваниях. Коллеги говорят о нём как о человеке-празднике — лёгком на подъём. Он никогда не сомневался в своём пути. Хотя сам считает, что ещё не полностью реализовался как артист, он абсолютно счастлив, ведь занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.
Личная жизнь
Первый брак у Прохора случился в 18 лет — с женщиной, которая была его старше. Он не любит вспоминать тот период. Затем была история с моделью Аделиной Шариповой, после которой в его жизни появилось множество отношений со взрослыми женщинами. Даже с актрисой Светланой Светличной ему приписывали роман, но оба это отрицали. Самым обсуждаемым стал его брак с Ларисой Копёнкиной. Многие считали, что он женился ради денег, но позже выяснилось, что это был контрактный союз для пиара — и денег у Ларисы на самом деле не было. Позже у него начались отношения с Анной Калашниковой, которая заявляла, что беременна от него, но оказалось, что ребёнок — не его. За этим последовал разрыв.
Затем были романы и даже шоу «Невеста для Шаляпина», которое не привело к серьёзным отношениям. Далее — роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, вдовой Джигарханяна, но он был недолгим.
Настоящая драма развернулась во время его брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая вскоре после свадьбы умерла. Шаляпин отказался от наследства в пользу её семьи, но и это не спасло его от критики. Горе он переживал тяжело и долго. Позже у него был яркий роман с певицей Ольгой Сан, но их взгляды на семью не совпали, и они расстались. Сейчас Прохор не делится подробностями личной жизни — предпочитает молчание.
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Африка
В шоу-бизнесе пробиться было крайне сложно — эстрада долго оставалась закрытым миром. Чтобы оставаться на виду и просто зарабатывать, Шаляпин участвовал в скандальных телешоу, за что получил репутацию альфонса. Он осознанно соглашался на такие проекты — потому что нужно было жить.
Настоящим прорывом стало его участие в африканском телешоу. После выхода программы зрители стали писать ему слова поддержки, говорили, что увидели в нём настоящего, искреннего человека. Это стало неожиданным, но очень тёплым этапом в его жизни.
После этого к нему вернулась популярность, но сам он остался простым и открытым. Он говорит, что «звёздной болезнью» переболел ещё во времена «Фабрики звёзд».
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из шоу «Закулисье Африки на ТНТ»)
Семья
После сорока Шаляпин всё чаще задумывается о семье и детях. Он говорит, что мечтает о двух-трёх детях, хотя пока не чувствует в себе «отцовского инстинкта». Он уверен, что любовь в воспитании важнее всего — именно она делает ребёнка уверенным и счастливым.
Он предпочитает больше не делиться подробностями личной жизни. Считает, что раньше «накомментировался» вволю. Сейчас его сердце закрыто для чужих. Шаляпин активно занимается благотворительностью — часто выступает в домах престарелых и хосписах. Он даже мечтает открыть сеть домов престарелых, где сам бы радовал пожилых людей своими концертами. У него есть своя философия жизни, которую он никому не навязывает. А нравится она кому-то или нет — это уже не его забота.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова