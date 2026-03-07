Стало известно, сколько миллионов заработает Лолита на концерте

07 марта 2026, 14:41

Концерт Лолиты может принести более 6 миллионов рублей

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская сегодня, 7 марта, выступит с большим концертом. По подсчётам «Звездача», организаторы мероприятия могут заработать на шоу более 6,25 миллиона рублей.