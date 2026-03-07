Стало известно, сколько миллионов заработает Лолита на концерте
Концерт Лолиты может принести более 6 миллионов рублей
Певица Лолита Милявская сегодня, 7 марта, выступит с большим концертом. По подсчётам «Звездача», организаторы мероприятия могут заработать на шоу более 6,25 миллиона рублей.
Стоимость билетов начинается примерно от 2500 рублей, а самые дорогие места достигают 35 тысяч рублей. При этом билетов в максимальной ценовой категории почти не осталось — в продаже остались буквально несколько мест.
Судя по спросу, поклонники активно раскупают билеты, что ещё раз подтверждает высокий интерес к выступлению артистки.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России