Жена Петросяна показала подписчикам новую люксовую сумку за более чем полмиллиона рублей
Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками кадрами перед отпуском. Супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала совместный снимок с мужем и лаконично подписала его: «В отпуск!».
Однако внимание подписчиков привлекла не только сама фотография пары, но и аксессуар, который оказался в центре кадра. На снимке можно заметить новую сумочку Chanel, стоимость которой, по подсчётам «Звездача», составляет около 600 тысяч рублей.
Поклонники не оставили без внимания очередной стильный образ Брухуновой и отметили её любовь к дорогим и необычным вещам. Жена артиста регулярно демонстрирует в соцсетях свои модные образы, сочетая дизайнерские аксессуары с повседневными нарядами.
Теперь подписчики ждут новых кадров из отпуска — судя по всему, Татьяна Брухунова готовит очередную подборку ярких образов и эффектных фотографий.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России