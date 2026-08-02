Жена Петросяна показала подписчикам новую люксовую сумку за более чем полмиллиона рублей

02 августа 2026, 15:23

Татьяна Брухунова похвасталась сумкой Chanel за 600 тысяч рублей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками кадрами перед отпуском. Супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала совместный снимок с мужем и лаконично подписала его: «В отпуск!».