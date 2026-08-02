Стало известно о реакции Бритни Спирс на решение бывшего мужа создать новую семью

02 августа 2026, 16:08

Спирс тяжело пережила слова экс-мужа о желании создать семью с другой женщиной

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс сильно задели откровения её бывшего супруга Сэма Асгари о желании завести детей в новых отношениях. Как сообщает RadarOnline, слова 32-летнего актёра и модели вновь всколыхнули болезненные воспоминания певицы.





Источник утверждает, что для Бритни стало непросто услышать, как её бывший муж публично говорит о будущем и возможности создания семьи с другой женщиной. По словам собеседника издания, артистка сейчас находится в эмоционально уязвимом состоянии.





«Она старается держаться, но эти слова вновь разбередили старые раны — она сейчас чувствует себя очень уязвимой, буквально разбитой. Бритни всегда представляла финал этой главы своей жизни совсем иначе, поэтому удар оказался сильнее, чем она могла ожидать», — рассказал инсайдер.