Стало известно о реакции Бритни Спирс на решение бывшего мужа создать новую семью
Спирс тяжело пережила слова экс-мужа о желании создать семью с другой женщиной
Бритни Спирс сильно задели откровения её бывшего супруга Сэма Асгари о желании завести детей в новых отношениях. Как сообщает RadarOnline, слова 32-летнего актёра и модели вновь всколыхнули болезненные воспоминания певицы.
Источник утверждает, что для Бритни стало непросто услышать, как её бывший муж публично говорит о будущем и возможности создания семьи с другой женщиной. По словам собеседника издания, артистка сейчас находится в эмоционально уязвимом состоянии.
«Она старается держаться, но эти слова вновь разбередили старые раны — она сейчас чувствует себя очень уязвимой, буквально разбитой. Бритни всегда представляла финал этой главы своей жизни совсем иначе, поэтому удар оказался сильнее, чем она могла ожидать», — рассказал инсайдер.Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне 2022 года, однако их брак продлился чуть больше года. Пара рассталась, после чего официально завершила отношения.
Сейчас Асгари встречается с Брук Ирвин — их роман продолжается около двух лет. В одном из недавних интервью он рассказал о своих планах на будущее и признался, что не исключает возможность стать отцом.
Также Асгари заявил, что сейчас не поддерживает общения с Бритни Спирс. Он прокомментировал и недавние трудности в жизни певицы, включая ситуацию с задержанием в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде и последующим лечением.