«Её поезд давно ушёл»: Соседов высказался о будущем Пугачёвой на сцене

18 июня 2026, 21:01

Соседов раскритиковал Пугачёвой вернуться к активной творческой деятельности

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Сергей Соседов резко высказался о перспективах Аллы Пугачёвой и её попытках вновь привлечь внимание публики. По мнению критика, артистке уже не удастся вернуть прежний уровень популярности и востребованности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





Соседов заявил, что скептически относится к изменениям в имидже певицы и её творческой активности. Он также выразил мнение, что решение оставаться в центре общественного внимания негативно сказалось на её восприятии частью аудитории.





«Сколько ни преображай себя, ничего уже не позволит вернуть молодость. Алла очень низко пала, и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как она пытается перезапустить своё творчество. Только вот все её слушатели остались в России. За пределами родины она никому не нужна. Но я считаю, что и в России она не будет никогда востребована. Её поезд давно ушел, лет 20 назад. Я неоднократно говорил, что ей нужно было уходить со сцены после 50-летия, но этого не случилось, и мы видим сейчас весь ужас и негатив, к которому привело решение оставаться в эпицентре информационного поля», — подчеркнул Сергей.