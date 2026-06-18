«Меня она не улучшит»: Александр Цыпкин объяснил, почему не читает критику

18 июня 2026, 20:54

Александр Цыпкин считает, что успех отражается в интересе аудитории

Александр Цыпкин (Фото: Instagram* / @alexander_tsypkin)

Александр Цыпкин рассказал, как относится к критике своего творчества и почему не считает необходимым ориентироваться на отзывы незнакомых людей в интернете. Об этом сообщает «Леди Mail».





По словам автора проекта «БеспринцЫпные чтения», он предпочитает прислушиваться к мнению узкого круга людей, которым доверяет. Главным показателем качества своей работы писатель считает интерес аудитории — продажи книг, посещаемость спектаклей и рейтинги проектов.





«С критикой я сталкиваюсь редко в силу того, что я от нее избавлен. И, в целом, не вижу смысла в нее окунаться. У меня есть несколько человек, кому я отправляю свои произведения, и их мнение для меня важно. А в остальном, опять же, смотрю на результаты в кассе. Если спектакль востребованный, я увижу это по сумме в кассе или по просмотрам в сети. Если спектакль идет с большим успехом, значит, текст получился. Если книжка продается, значит, рассказ удался. Если сериал занимает топовую позицию в рейтинге, значит, он зрителям понравился. Что же касается критики, в интернете она в большинстве случаев не является конструктивной. Я пишу, как пишу. Кому-то нравится, кому-то нет. В любом случае, критика меня не улучшит», — заявил Цыпкин.