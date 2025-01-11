Её прокляла Зыкина, а родной отец лишил квартиры: почему Любовь Казарновскую обвиняли в меркантильности

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Любовь Казарновская — талантливая актриса и оперная певица, которая первой в мире записала все 103 романса Чайковского на компакт-диски. Однако поводом для бурных обсуждений стало не её творчество, а выбор спутника жизни. В 32 она вскружила голову 24-летнему австрийскому аристократу и импресарио Роберту Росцику. Народ обвинил Любовь в том, что она вышла замуж из-за денег, называли её жадной и меркантильной.
Об успешной карьере, драме и великой любви в жизни Любови Казарновской — в материале «Радио 1».
Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Она окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных, а затем и Московскую государственную консерваторию. Её карьера началась ещё в студенческие годы. Казарновская сначала была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, после чего продолжила трудиться в Государственном академическом театре имени Кирова.
Всеобщую известность ей принесла вторая премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Михаила Глинки, после чего её пригласили петь в Государственный академический Большой театр. С начала 1990-х Казарновская начала выступать на международной арене, сотрудничая с такими театрами, как «Ковент-Гарден» в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Милане.
Она стала первой в мире певицей, которая записала все 103 романса Чайковского на компакт-диск. Стоит отметить, что таланты Казарновской не ограничиваются только оперой: она также снималась в кино, сыграв главные роли в фильмах «Испанский час», «Анна» и «Темный инстинкт». Казарновская также успела побывать в составе жюри таких популярных проектов, как «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь-в-точь».
Несмотря на успехи в карьере, Любовь столкнулась с тяжелыми испытаниями в личной жизни. После смерти матери в 1991 году Казарновская пережила глубокий эмоциональный кризис, который отразился на её голосе. От стресса она временно потеряла способность петь и даже стала сомневаться в своей дальнейшей карьере. Но, несмотря на тяжёлые времена, Любовь вернулась на сцену.
Через 6 месяцев после смерти матери отец Казарновской снова женился. Когда Любовь попыталась обсудить с ним появление новой женщины в его жизни, она столкнулась с полным игнорированием. Вскоре новая жена Юрия Игнатьевича, Зоя, настояла на продаже дома, который когда-то принадлежал родителям Любови и её двоюродного брата Александра. Примечательно, что дом был продан без согласия Казарновской.
В ответ на это Александр Буткевич потребовал от певицы компенсацию за утрату собственности, считая, что она могла предотвратить продажу «семейного гнезда». В тот период Людмила Зыкина, знакомая отца Александра Буткевича, попыталась вмешаться в конфликт и уговорить Любовь Казарновскую урегулировать спор, но та отказалась выполнять просьбу Зыкиной. Этот привело к ссоре и вызвало гнев со стороны Людмилы, которая, будучи всенародно любимой певицей, не стеснялась в выражениях и даже прокляла Казарновскую.
В результате, Зоя, которую оперная певица обвиняла в меркантильности, прожила с ним более 20 лет. Именно она ухаживала за стареющим мужчиной. В конце своей жизни Юрий оставил квартиру ей. Через год после его смерти Зоя подала в суд, чтобы выселить Любовь и её сына из квартиры. Она долго боролась в суде за небольшую квартиру в столице, которая когда-то принадлежала её родителям.
Роман, который закончился большой трагедией
В 17 лет, будучи студенткой Гнесинки, Любовь впервые влюбилась. Их отношения начали развиваться так быстро, что дело шло к свадьбе. Однако в последний момент она поняла, что не готова к браку, и решила прекратить отношения. Избранник принял её решение с пониманием.
Великая Любовь
Осенью 1989 года судьба свела Любовь Казарновскую с Робертом Росциком, импресарио из Вены, который приехал отбирать перспективных артистов для Зальцбургского фестиваля. Его выбор пал на талантливую певицу, и он предложил ей отправиться в Австрию. Любовь согласилась, и уже в Вене их профессиональное сотрудничество переросло в близкие отношения.
Через два месяца после знакомства пара решила пожениться. На момент свадьбы Любови было 32 года, а Роберту — 24. Завистники не упускали случая обвинить Казарновскую в корысти. Несмотря на это, возлюбленные продолжали жить в счастье и взаимоуважении. В 1993 году в их семье произошло радостное событие — на свет появился сын Андрей. Ради этого певица была готова рискнуть даже своей карьерой. Роды могли повлиять на её голос, а забота о малыше требовала отказа от многочисленных контрактов. Стоит отметить, что всего через 3 месяца после рождения ребенка певица снова вышла на сцену.
Любовь и Роберт вместе уже почти 36 лет. Их брак — это про поддержку и уважение. Роберт не только всегда на её стороне, но и умеет быть честным. Любовь признаётся, что именно за это ценит мужа ещё больше.
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Успешная карьера Казарновской
Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Она окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных, а затем и Московскую государственную консерваторию. Её карьера началась ещё в студенческие годы. Казарновская сначала была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, после чего продолжила трудиться в Государственном академическом театре имени Кирова.
Всеобщую известность ей принесла вторая премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Михаила Глинки, после чего её пригласили петь в Государственный академический Большой театр. С начала 1990-х Казарновская начала выступать на международной арене, сотрудничая с такими театрами, как «Ковент-Гарден» в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Милане.
Она стала первой в мире певицей, которая записала все 103 романса Чайковского на компакт-диск. Стоит отметить, что таланты Казарновской не ограничиваются только оперой: она также снималась в кино, сыграв главные роли в фильмах «Испанский час», «Анна» и «Темный инстинкт». Казарновская также успела побывать в составе жюри таких популярных проектов, как «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь-в-точь».
Жизненные трудности
Несмотря на успехи в карьере, Любовь столкнулась с тяжелыми испытаниями в личной жизни. После смерти матери в 1991 году Казарновская пережила глубокий эмоциональный кризис, который отразился на её голосе. От стресса она временно потеряла способность петь и даже стала сомневаться в своей дальнейшей карьере. Но, несмотря на тяжёлые времена, Любовь вернулась на сцену.
Через 6 месяцев после смерти матери отец Казарновской снова женился. Когда Любовь попыталась обсудить с ним появление новой женщины в его жизни, она столкнулась с полным игнорированием. Вскоре новая жена Юрия Игнатьевича, Зоя, настояла на продаже дома, который когда-то принадлежал родителям Любови и её двоюродного брата Александра. Примечательно, что дом был продан без согласия Казарновской.
Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/ В. Волоткин)
В ответ на это Александр Буткевич потребовал от певицы компенсацию за утрату собственности, считая, что она могла предотвратить продажу «семейного гнезда». В тот период Людмила Зыкина, знакомая отца Александра Буткевича, попыталась вмешаться в конфликт и уговорить Любовь Казарновскую урегулировать спор, но та отказалась выполнять просьбу Зыкиной. Этот привело к ссоре и вызвало гнев со стороны Людмилы, которая, будучи всенародно любимой певицей, не стеснялась в выражениях и даже прокляла Казарновскую.
В результате, Зоя, которую оперная певица обвиняла в меркантильности, прожила с ним более 20 лет. Именно она ухаживала за стареющим мужчиной. В конце своей жизни Юрий оставил квартиру ей. Через год после его смерти Зоя подала в суд, чтобы выселить Любовь и её сына из квартиры. Она долго боролась в суде за небольшую квартиру в столице, которая когда-то принадлежала её родителям.
Роман, который закончился большой трагедией
В 17 лет, будучи студенткой Гнесинки, Любовь впервые влюбилась. Их отношения начали развиваться так быстро, что дело шло к свадьбе. Однако в последний момент она поняла, что не готова к браку, и решила прекратить отношения. Избранник принял её решение с пониманием.
«Через 10 лет я узнала, что он сгорел от рака. Дорос до завкафедрой экономики зарубежных стран МГУ, был успешен, женат, стал папой… Я искала встречи с его матерью. Но она, увидев меня, отвела глаза, расплакалась и убежала. Видимо, я принесла в их семью большую боль», — вспоминала Любовь.
Великая Любовь
Осенью 1989 года судьба свела Любовь Казарновскую с Робертом Росциком, импресарио из Вены, который приехал отбирать перспективных артистов для Зальцбургского фестиваля. Его выбор пал на талантливую певицу, и он предложил ей отправиться в Австрию. Любовь согласилась, и уже в Вене их профессиональное сотрудничество переросло в близкие отношения.
Любовь Казарновская с супругом Робертом Росциком (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Через два месяца после знакомства пара решила пожениться. На момент свадьбы Любови было 32 года, а Роберту — 24. Завистники не упускали случая обвинить Казарновскую в корысти. Несмотря на это, возлюбленные продолжали жить в счастье и взаимоуважении. В 1993 году в их семье произошло радостное событие — на свет появился сын Андрей. Ради этого певица была готова рискнуть даже своей карьерой. Роды могли повлиять на её голос, а забота о малыше требовала отказа от многочисленных контрактов. Стоит отметить, что всего через 3 месяца после рождения ребенка певица снова вышла на сцену.
Любовь и Роберт вместе уже почти 36 лет. Их брак — это про поддержку и уважение. Роберт не только всегда на её стороне, но и умеет быть честным. Любовь признаётся, что именно за это ценит мужа ещё больше.
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Екатерина Коршунова