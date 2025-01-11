Её прокляла Зыкина, а родной отец лишил квартиры: почему Любовь Казарновскую обвиняли в меркантильности

Любовь Казарновская — талантливая актриса и оперная певица, которая первой в мире записала все 103 романса Чайковского на компакт-диски. Однако поводом для бурных обсуждений стало не её творчество, а выбор спутника жизни. В 32 она вскружила голову 24-летнему австрийскому аристократу и импресарио Роберту Росцику. Народ обвинил Любовь в том, что она вышла замуж из-за денег, называли её жадной и меркантильной.