«У Эрнста была роскошная квартира и много денег»: почему Вера Сотникова променяла миллионера на проблемного музыканта

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Случай, который изменил жизнь Веры Сотниковой
Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде. С детства она восхищалась актером Владиславом Дворжецким. Стоило ему появиться на телеэкране, как она бежала к телевизору и целовала изображение.
«Моя судьба не могла сложиться иначе, ведь моё первое сильное чувство было любовью к актеру Дворжецкому. Я потеряла голову из-за него. Когда в детстве я смотрела фильм «Бег» и видела грусть в глазах Хлудова, так потрясающе переданную Дворжецким, моё сердце замерзало. Я бросалась к экрану, целовала его и плакала — но это были слёзы от подлинной любви!» — вспоминала актриса.
Окончив школу, Сотникова отправилась в Москву поступать в МГУ. Однако случай изменил ее судьбу. Вера решила заглянуть в Школу-студию МХАТ, она была принята на первом же прослушивании, оказавшись в группе Олега Ефремова. О МГУ девушка больше и не вспоминала. В её девичьих мечтах уже мерцали прожекторы сцены и звучали аплодисменты зрителей. Хотя поступление в театральный вуз выглядело привлекательно, первые дни жизни в столице стали настоящим испытанием для провинциалки.
Первая любовь, рождение ребенка и тяжелое расставание
Учеба приносила Вере радость, все шло хорошо, пока девушка не встретила свою первую любовь. В романе с Юрием Никольским у Сотниковой родился ребёнок.
«Однажды в наше общежитие заглянул друг мужа моей подруги, Юра Никольский, и я была сражена в самое сердце! Мы познакомились, он сказал, что работает в Пушкинском музее помощником реставратора, а также подрабатывает дворником. Я пыталась выяснить, как избежать беременности, но советы получила от столь же неопытных девушек, как и я сама. Юра и вовсе ничего в этом не понимал», — делилась воспоминаниями Вера.
Когда она забеременела, мужчина устроил скандал и ушел, однако под давлением матери они всё-таки поженились. Так, в 18 лет Вера впервые стала матерью, родив сына Яна, который останется её единственным ребёнком. Семейная жизнь с Никольским скоро закончилась. После отпуска по уходу за ребёнком, Сотникова вернулась на учёбу, начав учебу на третьем курсе. Ей пришлось расстаться с ребёнком, отправив его родителям в Волгоград на воспитание.
Голодная жизнь в коммуналке
Страна переживала тяжелый период: продукты выдавали по талонам. Пользуясь связями, она покупала мяса 10–12 кг и через проводника передавала матери и сыну. Финансовое положение было трудным, поэтому Вера подрабатывала страховым агентом. В те времена кодовые замки на дверях были редкостью, и она обходила квартиры, предлагая страхование.
Несмотря на отсутствие денег, Сотникова все же решила забрать сына к себе в коммуналку с холодным полом и обшарпанными стенами. Как на зло, ей выпало множество главных ролей, от которых она была не в силах отказаться. Сына же приходилось оставлять на попечение соседей, которые заботились о нём.
Роман с богатым немцем
Всё изменилось, когда она встретила состоятельного бизнесмена из Германии по имени Эрнст. Это произошло в ресторане Дома кино. На тот момент ей было 24 года, а разница в возрасте с ним составляла 16 лет.
По словам актрисы, Эрнст не сразу завоевал ее симпатию. Она не собиралась заводить романтические отношения с иностранцем, считая это слишком рискованным в те времена. Однако немец оказался настойчив, окружив ее заботой, и даже снял для нее жилье в Москве. Уезжая в Германию, он просил Веру ждать. Каждый раз после возвращения он приносил к ее порогу три чемодана одежды. Однако Веру трогала не столько дороговизна подарков, сколько его внимание.
Эрнст финансово поддерживал не только Верину маму, но и ее сестру с ребенком. Вещи, которые ей не подходили по размеру, она продавала подругам. Сотникова вспоминала:
«Да, я продавала их, а не дарила. У меня отчаянно не хватало денег. Когда Эрнст уезжал, он оставлял мне деньги, которые мистическим образом исчезали к его возвращению. И в какой-то момент я осознала, что мне нравится такой образ жизни. Я наконец-то обрела стабильность. Не каждая молодая актриса могла похвастаться таким романом. В то время у меня все вызывало зависть», — отмечает Сотникова.
Эрнст хотел ее сделать своей женой, однако Вера понимала, что переезд в Германию поставил бы точку в ее карьере, которую она так старательно строила. Это ее не устраивало. Кроме того, немецкая педантичность Эрнста сильно раздражала ее: просил плотно закрывать кран, выключать свет, а больше всего волновался, если Вера опаздывала. В итоге она поняла, что с таким характером ей не ужиться, и разорвала отношения.
Спустя время Вера и Эрнст возобновили дружеское общение. Сотникова неоднократно навещала его на Сейшелах, где они проводили приятные вечера.
Популярность и роман с Кузьминым
К середине 90-х Вера стала узнаваемой актрисой, режиссеры выстраивались в очередь, а ее гонорары настолько возросли, что материальные проблемы больше не беспокоили. Ее окружение состояло из богемы столицы.
На одной из вечеринок она встретила Владимира Кузьмина. Он был известным музыкантом, хотя его финансовое состояние не могло соперничать с немецкими миллионерами. Он зарабатывал хорошо, но быстро тратил все средства. Это не остановило актрису. Между ними тут же вспыхнула искра.
Важно отметить, что из-за своих чувств к Владимиру Кузьмину Вера впервые отступила от своих принципов — она поставила карьеру на второй план. Она будто бы незаметно начала жить ритмом музыканта, позабыв о своих амбициях.
Владимир оказался человеком проблемным. Его занимали лишь духовные вопросы, а не настоящая жизнь.
«Нам было вместе очень хорошо. Володя для меня был как большой ребенок, а я для него — и верной подругой, и партнером по творчеству, и женой, и любовницей. Быт его не волновал, он полностью жил музыкой. Другими вещами он не занимался. Да и зачем ему это было, если рядом была я? Я отдала ему семь лет своей жизни, вложила в него всю свою душу и силы», — так Сотникова комментировала разрыв с Кузьминым.
Сожаления в жизни Веры Сотниковой
Вера призналась, что за всю свою жизнь жалеет лишь о том, что не уделяла больше времени своему сыну. Мальчик почти не видел мать, проводя много времени с бабушкой в Волгограде, куда Вера часто его отправляла, и с соседями по коммуналке. По ее словам, ей очень жаль, что она не смогла полностью раскрыться как мать и не родила больше детей.
Сегодня, после трехлетнего перерыва, Сотникова возвращается на экраны: в этом году она появится в сериале «Восьмой участок. Продолжение».
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