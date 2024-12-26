«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

Эпатажный поп-король российской эстрады Филипп Киркоров дал обширное интервью журналистке Лауре Джугелие. В нем он впервые высказался о творчестве SHAMANа и сообщил, что недавно обращался к Алле Пугачевой с просьбой об услуге. Подробности читайте в материале «Радио 1».