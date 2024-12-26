«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
Эпатажный поп-король российской эстрады Филипп Киркоров дал обширное интервью журналистке Лауре Джугелие. В нем он впервые высказался о творчестве SHAMANа и сообщил, что недавно обращался к Алле Пугачевой с просьбой об услуге. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Киркоров отчитал SHAMAN за то, что он забрал его песню
В начале беседы Филипп Киркоров рассказал о правах на свои хиты. Он отметил, что артисты, желающие исполнить его песни, сначала обращаются к авторам музыки и текстов за разрешением. Только после этого они обращаются к нему, скорее для соблюдения формальностей, хотя сам Филипп никогда не отказывает в разрешении. Однако Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не стал запрашивать разрешение у Киркорова на исполнение композиции «Единственная моя», написанной Олегом Газмановым.
SHAMAN (Фото: соцсети)
«Считаю, что он очень талантливый артист. Я узнал о том, что он поет «Единственную» из концерта на Красной площади. Меня даже никто не спросил, как я отношусь к этому и можно ли спеть эту песню. Опять-таки я без претензий считаю, что если кто-то поет песню спустя 25 лет, то это только плюс. Она продолжает жить. Главное, чтобы это было талантливо исполнено», — рассказал Филипп Бедросович.
Хотя по закону SHAMAN ничего не нарушил, Киркоров подчеркнул, что было бы правильно по-человечески спросить его мнение по этому поводу.
«SHAMAN перепел Филиппа Киркорова и он просто затаил обиду», — отреагировали на инцидент поклонники Ярослава.
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Киркоров рассказал о просьбе к Пугачевой
Филипп Киркоров также сообщил, что звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают учитывать мнение Аллы Пугачевой, которая уехала из России. Совсем недавно Киркоров и Анжелика Варум обратились к Примадонне с просьбой разрешить исполнение ее песен.
Он привел пример: на творческом вечере Игоря Крутого, посвященном его 70-летию, артисты исполняли песни, которые ранее пела Пугачева. В частности, Анжелика Варум выразила желание исполнить «Речной трамвайчик», но только при условии получения одобрения от Аллы Борисовны, что она в итоге получила.
Киркоров также упомянул, что исполнил песню «Приглашение на закат», слова к которой написала Пугачева. Несмотря на то что они не общаются уже почти пять лет, он отправил ей записанную версию песни и попросил разрешение на исполнение. Она дала согласие, и теперь эта песня является частью его репертуара, которую он с удовольствием исполняет. Филипп отметил, что это их личное соглашение, так как они с Анжеликой представляют немного другое поколение, и для них важно не переступать через чьи-то границы.
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