Ксения Алфёрова рассказала о тяжёлом периоде и проблемах со здоровьем

26 февраля 2026, 22:54

Ксения Алфёрова потеряла голос на фоне переживаний и временно ушла из соцсетей

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* / @ksenialferova)

Ксения Алфёрова призналась в соцсетях, что сейчас переживает непростой жизненный этап, который уже отразился на её самочувствии.





Актриса рассказала, что на фоне эмоционального напряжения заболела и даже временно потеряла голос.



По словам Алфёровой, она старается не показывать собственные переживания и часто скрывает их даже от самой себя. Осознать своё состояние ей помогают друзья, которые замечают изменения раньше неё самой.





«А ещё переживания свои сама от себя прячу. Как мне плохо, мне обычно друзья объясняют. Я отказываюсь туда смотреть. А так нельзя, дорогие мои товарищи. Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться (к моей семье повышенное внимание в последнее время)», — написала актриса в личном блоге.