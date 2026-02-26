Сидни Суини избавилась от экс-жениха в компании, заплатив за закрытие продюсерского проекта
Сидни Суини решила окончательно разорвать деловые связи с бывшим возлюбленным Джонатаном Давино. Об этом сообщает TMZ.
Актриса закрыла их совместную продюсерскую компанию, а затем практически сразу зарегистрировала новую — с тем же названием, но уже без участия экс-партнёра.
Суини фактически выплатила Давино компенсацию, чтобы получить его согласие на ликвидацию бизнеса. Источники утверждают, что Джонатан любил приписывать себе значительную роль в успехе актрисы, что не устраивало её окружение, особенно после расставания.
Сидни и Джонатан состояли в отношениях с 2018 года и даже планировали свадьбу, однако в 2025 году помолвка была официально расторгнута.
