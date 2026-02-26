Сидни Суини избавилась от экс-жениха в компании, заплатив за закрытие продюсерского проекта

26 февраля 2026, 22:57

Сидни Суини выкупила долю бывшего жениха и перезапустила общий бизнес

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини решила окончательно разорвать деловые связи с бывшим возлюбленным Джонатаном Давино. Об этом сообщает TMZ.