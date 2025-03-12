«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова обвинила телеведущую Елену Николаеву во лжи после слов о том, что в Питере дочь экс-примы Большого Ариадна только обвенчается со своим женихом Никитой Григоряном, а основное торжество пройдет в Москве. Об этом пишет Voice.
«Когда в данную ситуацию лезет какая-то непонятная тетя, не имеющая никакого отношения к Ариадне, я испытываю недоумение. Это абсурд. Свое имя я заработала годами труда. Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», — прокомментировала Волочкова.Собеседница резюмировала, что настоящее торжество пройдет в Северной столице, а в Москве молодожены просто распишутся.
Накануне Николаева высказалась о свадьбе дочери Волочковой. Подробности в нашем материале.
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