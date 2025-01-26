Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой

Слухи о романе американской актрисы Дженнифер Энистон с экс-президентом США Бараком Обамой раскручиваются снова. Как пишут Telegram -каналы, бывший хозяин Белого дома появляется на публике в одиночку, храня молчание. Отсутствие рядом с ним супруги Мишель лишь подогревает разговоры, что с брачным союзом Обамы не все хорошо.