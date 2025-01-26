Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой

Дженнифер Энистон (Фото: соцсети)
Слухи о романе американской актрисы Дженнифер Энистон с экс-президентом США Бараком Обамой раскручиваются снова. Как пишут Telegram -каналы, бывший хозяин Белого дома появляется на публике в одиночку, храня молчание. Отсутствие рядом с ним супруги Мишель лишь подогревает разговоры, что с брачным союзом Обамы не все хорошо.
При этом в сети «гуляет» видео, на котором Энистон заметно нервничает, отвечая на вопрос про Обаму. Она говорит, что больше знакома с Мишель, но поправляет волосы и заикается.
Сплетни о романе политика и знаменитости начались еще летом прошлого года и практически прекратились. Однако одна из журналисток написала в соцсети, что, по словам ее инсайдеров, Дженнифер призналась в романе на встрече с экстрасенсом.
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