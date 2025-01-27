Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

Сергей и Мария Плотниковы (Фото: соцсети)
В последнее время в интернете появляется все больше слухов о тайных романах певицы Анны Седоковой со спортсменами. Ей даже приписали связь с 34-летним хоккеистом Сергеем Плотниковым. Несмотря на это, спортсмен и его жена Мария не давали комментариев по поводу этих сплетен. А недавно Мария показала в своем блоге семейную идиллию, дав понять, что у нее с супругом все хорошо.
Примечательно, что еще некоторое время назад пользователи сети интересовались на странице Плотников, как там поживает Седокова и зачем он связался с ней.
За последнее время также появилось множество слухов об отношениях певицы со скандально известным футболистом Александром Кокориным, но никаких доказательств этого романа нет.
Сама Седокова сейчас не дает интервью и комментариев по поводу случившегося.
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За последнее время также появилось множество слухов об отношениях певицы со скандально известным футболистом Александром Кокориным, но никаких доказательств этого романа нет.
Сама Седокова сейчас не дает интервью и комментариев по поводу случившегося.
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Екатерина Коршунова