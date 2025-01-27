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Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

Жена хоккеиста Плотникова показала идиллию после слухов о его романе с Седоковой
Сергей и Мария Плотниковы (Фото: соцсети)

Сергей и Мария Плотниковы (Фото: соцсети)

В последнее время в интернете появляется все больше слухов о тайных романах певицы Анны Седоковой со спортсменами. Ей даже приписали связь с 34-летним хоккеистом Сергеем Плотниковым. Несмотря на это, спортсмен и его жена Мария не давали комментариев по поводу этих сплетен. А недавно Мария показала в своем блоге семейную идиллию, дав понять, что у нее с супругом все хорошо.
Примечательно, что еще некоторое время назад пользователи сети интересовались на странице Плотников, как там поживает Седокова и зачем он связался с ней.

За последнее время также появилось множество слухов об отношениях певицы со скандально известным футболистом Александром Кокориным, но никаких доказательств этого романа нет.



Сама Седокова сейчас не дает интервью и комментариев по поводу случившегося.

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#соцсети
«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами
Телеведущая Первого канала Сабина Пантус рассказала об опыте борьбы с раком
27 января 2025, 05:19

Сабина Пантус (Фото: соцсети)

Телеведущая Первого канала Сабина Пантус потрясла своих поклонников признанием о страшной болезни — в сентябре она рассказала, что ей диагностировали рак третьей стадии. Успев вовремя приступить к лечению, Сабина прошла через операции и курсы химиотерапии. Теперь звезда надеется на полное выздоровление. В эфире «Звезды сошлись» на НТВ она подробно рассказала о своем опыте.
Путь к выздоровлению был нелегким: телеведущая пережила физические и эмоциональные испытания, которые стали важным уроком для нее. Она поделилась неосторожностью прошлого и ошибками, которые могли стоить ей жизни.

Изначально Пантус посчитала, что подхватила обычную ангину, с которой сталкивалась с детства.

«Первые симптомы появились в мае: у меня начали болеть лимфоузлы. Ну что? Никогда не воспалялось горло? Самолечением занималась. Воспаляется, начинает болеть, но я с детства жила с ангинами. Думала, пройдет», — рассказывала она.
Сабина Пантус (Фото: соцсети)

Долгое самолечение не помогло, а назначенные антибиотики только усугубили подозрения. Настаивая на проведении гистологии, Сабина узнала свой диагноз — плоскоклеточный рак. Опухоль развивалась стремительно. Всего за две недели болезнь приняла угрожающие масштабы.

Лечение было тяжелым: операции, химиотерапия, неконтролируемое слюноотделение и выпадение волос — со всем этим Пантус пришлось столкнуться и смириться. Но, по словам телеведущей, самой тяжелой частью было учиться говорить и принимать себя заново.

Несмотря на это, Сабина продолжала делиться своим опытом с подписчиками, призывая их заботиться о здоровье и не игнорировать сигналы своего организма.

Сабина Пантус (Фото: соцсети)

«Рак молодеет. Мы игнорируем любой дискомфорт, привыкли терпеть. Пока не припрет, мы не идем к врачу», — заметила телеведущая, указывая на статистику: многим пациентам с раком в клиниках не было и 40 лет.
Сейчас 42-летняя Сабина Пантус ждет завершения курса химиотерапии и надеется вернуться к работе. Она сохраняет оптимизм и веру в лучшее, потому что хороший настрой — лучший помощник для успешной реабилитации.

«Ставлю РАК раком. Позитивно выздоравливаю», — стоит подписка в личном Instagram*-блоге телеведущей.

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Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой
26 января 2025, 21:13

Дженнифер Энистон (Фото: соцсети)

Слухи о романе американской актрисы Дженнифер Энистон с экс-президентом США Бараком Обамой раскручиваются снова. Как пишут Telegram -каналы, бывший хозяин Белого дома появляется на публике в одиночку, храня молчание. Отсутствие рядом с ним супруги Мишель лишь подогревает разговоры, что с брачным союзом Обамы не все хорошо.
При этом в сети «гуляет» видео, на котором Энистон заметно нервничает, отвечая на вопрос про Обаму. Она говорит, что больше знакома с Мишель, но поправляет волосы и заикается.

Сплетни о романе политика и знаменитости начались еще летом прошлого года и практически прекратились. Однако одна из журналисток написала в соцсети, что, по словам ее инсайдеров, Дженнифер призналась в романе на встрече с экстрасенсом.

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#мир
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«Коля переживает»: Бородина об отношении Сердюкова к ее дочерям
Сердюков постарается быть для дочерей Бородиной хорошим другом
26 января 2025, 21:09

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото соцсети)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что у ее возлюбленного Николая Сердюкова хорошие отношения с дочками Теоной и Марусей. При этом Маруся является подростком, поэтому Николай «переживает», чтобы ей все понравилось.
«Маруся уже более взрослая, плюс подросток. Коля переживает, все время спрашивает, все ли нравится Марусе. Мара очень спокойная и никогда так открыто эмоции не показывает, но общение у всех троих очень хорошее», — приводит слова звезды «Дома-2» Starhit.
В качестве подтверждения Бородина показала подписчикам, как вся семья собралась за столом, играя в интеллектуальную игру с использованием умной колонки.

По словам Николая Сердюкова, он не навязывается дочерям Ксении, однако собирается быть для них хорошим другом.

Ранее стало известно, на что Бородина пытается спровоцировать Сердюкова.

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Ребенок привела на финал шоу своих детей
Ребенок привела дочку и сына на финал шоу Первого канала
26 января 2025, 20:07

Александра Ребенок (Фото: соцсети)

Дочь Веру и сына Ивана привела на одно из популярных телешоу актриса Александра Ребенок, известная по сериалу «Содержанки». Фотографию с детьми селебрити опубликовала в социальных сетях. Мальчику семь лет, а девочке четыре года. Ребята появились на свет от брака с артистом Алексеем Вертковым.
«Когда мы снимали финал, я взяла с собой «на работу» Ваню и Веру. Мои дети обожают это шоу! И очень просили взять их, чтобы посмотреть, как там всё внутри устроено. Очень заинтересовали интерактивные экраны и голосование прямо на столе», — приводит слова Александры Ребенок портал Voice.

Фото соцсети:

Отмечается, что снимок редкий. Юзеры в сети положительно оценили его, отметив красоту детей и их нарядов. Кроме того, пользователи считают, что у Ребенок прекрасная семья.

Ранее певица Полина Гагарина ответила на вопрос о замужестве.

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#семья
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#шоу-бизнес
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«Когда замужжжж?»: Гагарина ответила на вопрос о возможном третьем замужестве
Гагарина заявила, что никогда больше не выйдет замуж
26 января 2025, 19:45

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Певица Полина Гагарина «никогда» больше не собирается замуж, о чем радостно заявила в социальных сетях.
«Пока еду — давайте болтать. Когда замужжжж???? Никогда!» — написала исполнительница, добавив смеющийся смайлик.

Первый брак селебрити был с актером Петром Кисловым, от которого звезда родила сына Андрея, которому сейчас 17 лет. Второй союз был с фотографом Дмитрием Исхаковым. Экс-супруги разошлись в 2021 году. У них есть дочь Мия, которая младше Андрея на десять лет.

Теперь Гагарина не делится подробностями своей личной жизни, оберегая ее от лишних глаз. Сейчас она снимается в новом сезоне шоу «Голос».

Перед этим стало известно, в чем уличили футболиста Павла Мамаева.

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Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут
26 января 2025, 19:00

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»)

«Сестры Зайцевы» — российский женский вокальный дуэт близнецов Татьяны Зайцевой и Елены Зайцевой, ставший известным благодаря песне «А мы идём в кино». Более широкую популярность дуэт получил с подачи Филиппа Киркорова в 1991 году.
О том, как сейчас живут знаменитые сестры Зайцевы, расскажет редакция «Радио 1».

Биография сестер Зайцевых


Елена и Татьяна Зайцевы родились 16 декабря 1953 года в Воронеже. Отец был офицером, а мама — оперной певицей. С малых дет девочки начали увлекаться музыкой. Каждая из сестер в глубине души мечтала о том, чтобы в будущем стать звездой. Раннее детство девочек проходило в Германии, поскольку их отец проходил там службу, однако среднюю школу Зайцевы заканчивали уже в Калуге.

В семидесятых годах юные красавицы принимали участие в конкурсе в Сочи. Они покорили жюри и одержали победу. После окончания школы Елена и Татьяна решили поехать в Москву. Однако они не предупредили родителей и попросту сбежали из дома. В дальнейшем им удалось стать студентками Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.

Начало творческой деятельности


Через некоторое время сестрам удалось записать композицию «А мы идем в кино». В 18 лет, в 1971 году Елена Зайцева вышла замуж за немца по имени Рольф и уехала жить в Висбаден. В этот же период Татьяна всевозможными способами пыталась выстроить успешную карьеру и специально для этого принимала участие в различных конкурсах. Однажды она выступала в театре «Варьете», где ей посчастливилось познакомиться с известными исполнителями.

В 1991 году Таня предложила сестре вернуться в Россию, чтобы заняться совместной певческой карьерой. Через несколько лет девушкам удалось выпустить целый альбом песен, который назывался «Случайные встречи». Примечательно, что дуэт сразу же полюбился публике. Песня «Сестра», текст которой рассказывает слушателям о переживании двух сестёр, одна из которых живёт в Москве, а другая — в Амстердаме, стала самой известной песней дуэта. Зайцевы впервые исполнили её на концерте в ГЦКЗ «Россия» в Москве в 1994 году.

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из выступления «Сестра»)

Муж Татьяны, который был продюсером, организовал для группы концерты в других странах. Таким образом, девушки побывали в США, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Японии. В 2000-х они снова оказались в России, однако популярность дуэта существенно снизилась.

Личная жизнь сестер Зайцевых


Елена вышла замуж в 1971 году. Ее мужем стал Рольф Нойманн. Несмотря на то, что у мужчины была семья, он по уши влюбился в русскую певицу. Для самой Елены это была возможность уехать из страны и посмотреть мир. Однако их брак не оказался крепким и завершился разводом. Певица чувствовала себя домработницей в заточении, однако супруга все это устраивало. Последней каплей стала беременность Елены. Дети мужчины от первого брака настояли на том, чтобы она сделала аборт, а сам Рольф полностью поддержал детей. Елена послушалась, но после этого настояла на разводе. Больше детей иметь она не смогла.

Елена Зайцева одна долго не оставалась. Вскоре за ней начал ухаживать женатый Отто Лауингер. Он увидел Зайцеву, когда она выступала в кафе. Мужчина был женат на стюардессе, по этой причине Елена не стала начинать отношения. Через некоторое время супруга Отто погибла в авиакатастрофе, и только тогда Зайцева позволила надеть себе кольцо на безымянный палец. К сожалению, этот брак тоже не был счастливым. Пилот начал изменять Елене, и она решила, что наконец пора вернуться в Россию.

«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке
«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке

Вскоре и Татьяна Зайцева вышла замуж за Юрия Черенкова. После нескольких лет совместной жизни, женщина родила сына Алексея, а потом развелась с мужем.

Следующим супругом Татьяны стал продюсер Ник Виссоковский. Он помог близняшкам и прочно вошел в их жизнь, влюбившись в Татьяну. На тот момент Зайцева уже разошлась с первым мужем и растила сына. Виссоковский очаровал звезду и заодно организовал Зайцевым масштабное шоу, с которым они впоследствии долгие годы выступали в США. Поэтому на какое-то время троица покинула Россию.

Миллионное состояние и трагедия сестер


Вернулись в Россию Зайцевы в начале 2000-х. Здесь дуэт уже не сильно помнили, но сестер это не особо волновало. Жизнь блондинок была устроена благодаря обеспеченному и щедрому супругу Татьяны. Он взял под свое крыло не только жену, но и ее сестру.

По словам предпринимателя, он не в силах отказать обеим женщинам в их желаниях. Так, например, он поддержал желание сестер приютить 18 бездомных собак.

В 2015 году трагически скончался сын Татьяны – Алексей. Он увлекался паркуром и неудачно сорвался с крыши вагона в метро. Обе сестры тяжело переживали утрату, так как растили мальчика вместе. Справиться с болью утраты певицам помог маленький сын Алексея – Максим. Бабушки души не чают в мальчика и принимают активное участие в его воспитании. Кстати, крестным отцом малыша стал Ник Виссоковский. Татьяна утверждает, что супруг заменил мальчику родного папу.

После сцены


Сестры Зайцевы — редкий пример, когда потеря популярности не отразилась пагубно на жизни. Женщины не нуждаются в деньгах и активно принимают участие в различных шоу. В 2024 году им исполнился 71 год, однако выглядят они намного моложе.

У Зайцевых есть недвижимость по всему миру: огромный особняк во Флориде с вертолетной площадкой, ресторан на Кипре, дом в России. Однако жить Елена и Татьяна предпочитают в России, так как именно здесь они чувствуют себя лучше всего.

Сестры Зайцевы (Фото: соцсети)

Последние новости


На протяжении последних лет сестры принимали участие в проекте «Ну-ка, все вместе!». Также исполнительницы побывали в шоу «Звезды сошлись». Накануне сестры Зайцевы приняли участие в передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена празднику Татьянин день.

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#шоу-бизнес
#певица
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Джеки Чан шокировал белорусскую теннисистку появлением на ее тренировке перед финалом Australian Open
Джеки Чан посетил тренировку теннисистки Соболенко перед финалом Australian Open
26 января 2025, 18:55

Анна Соболенко и Джеки Чан (Фото: соцсети)

Известный актер Джеки Чан посетил тренировку белорусской теннисистки Арины Соболенко перед финалом Australian Open, передает «Чемпионат».
Уточняется, что тренировку пришлось прервать, поскольку теннисистка была шокирована появлением знаменитости. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга, а также сфотографировались.

В финальном матче Мэдисон Киз из США сенсационно обыграла Соболенко, которая могла выиграть этот титул в третий раз подряд.

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#теннис
#спорт
#победа
#белоруссия
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«Корона на голове»: Мамаева уличили во лжи о его бывшей жене Алане
Тюльпанова уличила Мамаева во лжи о его бывшей жене Алане
26 января 2025, 18:05

Алана Мамаева (Фото: соцсети)

Футболиста Павла Мамаева уличила во лжи о его бывшей жене Алане дочь вице-губернатора Петербурга Милана Тюльпанова, а по совместительству подруга Аланы. Об этом пишет издание Voice.
Тюльпанова подчеркнула, что слова Мамаева о том, что девушка всего добилась лишь из-за его фамилии, являются хамскими и унизительными.

«Настолько у него, получается, корона на голове, что он считает, что его фамилия имеет невероятную значимость и важность. Алана была с ним на протяжении огромного количества времени, она родила от него ребенка, ждала его из тюрьмы, защищала его интересы, когда вся страна была против него. И после всего этого говорить, что она стала популярной и сделала карьеру на его фамилии, — это просто абсурд. И странно, что человек сам этого не понимает», — считает Тюльпанова.
Также, по ее мнению, Мамаев выдает мысли своей текущей супруги Надежды Санько. Та, по словам Тюльпановой, не единожды отпускала оскорбления в адрес Аланы.

Тюльпанова считает Алану победительницей, ведь девушка высвободилась из нездоровых отношений.

Ранее мать исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала, как пережить предательство со стороны мужа.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа
Мать Тимати Симона Юнусова пережила предательство мужа благодаря сыновьям
26 января 2025, 17:43

Симона Юнусова (Фото: соцсети)

О том, как пережить предательство мужа, рассказала своим подписчикам мать исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) Симона. Одна из женщин задала ей соответствующий вопрос в соцсетях.
«Сочувствую. Я была в вашей ситуации. Это очень сложно, но надо жить дальше», — сказала она подписчице.
В свое время Симона осталась одна с двумя детьми после развода с Ильдаром Юнусовым. Мужчина обзавелся новой семьей в Швейцарии. Тем не менее, ради сыновей женщина сохранила связь с экс-супругом.

«Ощущение ледяного душа привело меня в чувство. Представляете, я настолько погрузилась в свое горе, что забыла о самом главном, а ведь для малышей рушилась вся привычная картина мира!» — рассказывала ранее Симона.
В настоящее время Симоне очень нравится роль бабушки, вновь выходить замуж она не стала.

Ранее тренер Ирина Винер рассказала о браке с олигархом Алишером Усмановым.

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#звёзды
#новости
#семья
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