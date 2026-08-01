Мария Шарапова проводит романтический отдых с женихом-миллионером в Греции
Мария Шарапова поделилась с поклонниками кадрами из греческого отпуска. Бывшая первая ракетка мира отправилась на остров Астипале, где проводит время вместе со своим женихом, британским бизнесменом Александром Гилксом.
На опубликованных снимках пара гуляет по узким улочкам города и наслаждается видами на Эгейское море. Шарапова не стала раскрывать подробности поездки, однако фотографии показали, что отпуск проходит в спокойной и романтичной атмосфере.
Мария и Александр вместе уже несколько лет. Их роман начался в 2018 году, а в 2020-м Гилкс сделал спортсменке предложение. Пара планировала большую свадьбу, однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отложить.
В 2022 году у пары родился сын Теодор. Шарапова и Гилкс предпочитают не показывать лицо ребёнка и стараются оберегать его от излишнего внимания публики. Недавно теннисистка лишь поделилась кадрами с празднования четвёртого дня рождения сына, сохранив детали личной жизни семьи в тайне.
Поклонники также регулярно отмечают отличную форму Шараповой. Ранее 39-летняя спортсменка впечатлила подписчиков фотографиями в красном купальнике во время отдыха, сравнив её образ с культовыми кадрами из «Спасателей Малибу».
Сейчас Мария продолжает заниматься бизнесом и участвовать в различных проектах, а свободное время старается посвящать семье и путешествиям вместе с близкими.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России