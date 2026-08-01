Мария Шарапова проводит романтический отдых с женихом-миллионером в Греции

01 августа 2026, 16:36

Мария Шарапова провела время с Александром Гилксом на живописном острове Греции

Мария Шарапова (Фото: Instagram* / @mariasharapova)

Мария Шарапова поделилась с поклонниками кадрами из греческого отпуска. Бывшая первая ракетка мира отправилась на остров Астипале, где проводит время вместе со своим женихом, британским бизнесменом Александром Гилксом.