Фанаты Ирины Пеговой увидели ее в цветном монокини — фото

26 июля 2026, 16:12

Актриса Ирина Пегова продемонстрировала фанатам фигуру в купальнике

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Ирина Пегова порадовала поклонников откровенным снимком в купальнике во время отдыха в Турции. 48-летняя актриса поделилась в Instagram* фотографией в ярком монокини, сделанной на курорте (на момент публикации фото отсутствует — прим. ред.).