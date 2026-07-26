Фанаты Ирины Пеговой увидели ее в цветном монокини — фото
Ирина Пегова порадовала поклонников откровенным снимком в купальнике во время отдыха в Турции. 48-летняя актриса поделилась в Instagram* фотографией в ярком монокини, сделанной на курорте (на момент публикации фото отсутствует — прим. ред.).
В своем блоге артистка сообщила, что проводит отпуск в компании дочери Татьяны, которую родила от бывшего супруга Дмитрия Орлова. Пара прожила в браке шесть лет и развелась еще в 2011 году.
Ранее в интервью Пегова рассказывала, что после рождения ребенка ей было непросто вернуть былые формы, однако тогда это не являлось для нее приоритетом. Когда звезда возобновила карьеру, она всерьез занялась похудением. Как признавалась знаменитость, она испробовала множество диет и даже голодание, но не выдерживала ограничений и вновь набирала вес. Со временем актриса нашла оптимальную систему: она сократила порции, стала питаться медленнее, увеличила физическую активность и норму потребления воды.
В 2024 году Пегова намекнула на роман, опубликовав фото букета от тайного воздыхателя, преподнесенного в честь присвоения ей звания народной артистки — за вклад в развитие театра и кино. Имя избранника звезда долго скрывала, но уже в июне 2025 года пара впервые появилась вместе на фестивале «Пилот», не избегая внимания прессы. Актриса не раз подчеркивала, что в личной жизни у нее полная гармония, и она по-настоящему счастлива.
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