«С удовольствием»: Shaman изъявил желание записать дуэт с Надеждой Кадышевой

22 августа 2025, 07:21

Shaman изъявил желание записать дуэт с Надеждой Кадышевой

Ярослав Дронов (Shaman) (Фото: Telegram/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) изъявил желание записать дуэт с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. Об этом исполнитель заявил в своем интервью.





В нем Shaman не только признался в желании записать фит с Кадышевой, но и порассуждал о взлетевшей популярности певицы среди молодежи. Как отметил Дронов, творчество Надежды прошло проверку временем и остается востребованным десятилетия. В ее песнях цепляет искренность.





«Я сам иногда слушаю песни Надежды Кадышевой, потому что в них есть искренность, в них есть жизнь. Поэтому, если вдруг такая инициатива будет, то я с удовольствием [запишу с ней дуэт]», — сказал Егор.