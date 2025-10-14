Фанаты Лиама Пейна раскритиковали Кейт Кэссиди за шутку на годовщину его смерти

14 октября 2025, 21:06

Публикация экс-девушки Лиама Пейна вызвала критику его фанатов

Кейт Кэссиди и Лиам Пейн (Фото: Instagram* / @kateecass)

Модель Кейт Кэссиди, которая была одной из последних, кто видел живым бывшего участника One Direction Лиама Пейна, оказалась в центре обсуждения среди фанатов артиста. Об этом сообщает Super.