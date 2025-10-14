Фанаты Лиама Пейна раскритиковали Кейт Кэссиди за шутку на годовщину его смерти
Модель Кейт Кэссиди, которая была одной из последних, кто видел живым бывшего участника One Direction Лиама Пейна, оказалась в центре обсуждения среди фанатов артиста. Об этом сообщает Super.
За несколько дней до годовщины его смерти Кэссиди опубликовала короткий юмористический ролик в своём блоге.
На видео подруга пытается поднять Кейт на руки, но обе падают на землю. Кэссиди подписала пост: «Ладно, может, мне действительно нужен мужчина».
Публикация вызвала критику со стороны поклонников Пейна. Многие сочли время публикации неуместным, а также отметили разрыв между недавним выражением скорби Кэссиди и юмористическим содержанием ролика.
Модель пока не прокомментировала реакцию подписчиков и свой пост.
