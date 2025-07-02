«На одно колено»: Рита Ора призналась, как вынудила режиссёра жениться на ней

02 июля 2025, 22:54

Рита Ора рассказала о сюрпризе для любимого

Рита Ора (Фото: Instagram* @ritaora)

Британская певица Рита Ора раскрыла детали своего предложения руки и сердца. Артистка решила не ждать инициативы от своего избранника Тайки Вайтити и взялась за дело сама. Подробности торжественного вечера звезда рассказала в подкасте Begin Again.





Рита заказала простые обручальные кольца и сняла дорогой номер в отеле в Палм-Спрингс. Певица украсила снятую комнату шарами в форме сердца и испекла торт — тоже в виде сердца.

«Я делала всё так, как хотела бы, чтобы это сделали для меня», — объяснила девушка.

«И вот я опускаюсь на одно колено...» — сообщила Рита с улыбкой.