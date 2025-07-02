«На одно колено»: Рита Ора призналась, как вынудила режиссёра жениться на ней
Рита Ора рассказала о сюрпризе для любимого
Британская певица Рита Ора раскрыла детали своего предложения руки и сердца. Артистка решила не ждать инициативы от своего избранника Тайки Вайтити и взялась за дело сама. Подробности торжественного вечера звезда рассказала в подкасте Begin Again.
Рита заказала простые обручальные кольца и сняла дорогой номер в отеле в Палм-Спрингс. Певица украсила снятую комнату шарами в форме сердца и испекла торт — тоже в виде сердца.
«Я делала всё так, как хотела бы, чтобы это сделали для меня», — объяснила девушка.Но реакция Вайтити оказалась непредсказуемой, и Рита, которую за секунду «съели» тревожные мысли, совершила неожиданное действие.
«И вот я опускаюсь на одно колено...» — сообщила Рита с улыбкой.Певица заявила, что хотела «запечатать» возлюбленного, и Тайка Вайтити не подвел. Продюсер активно выразил своё согласие, а в августе 2022 года пара сыграла скромную свадьбу.
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