«На одно колено»: Рита Ора призналась, как вынудила режиссёра жениться на ней

Рита Ора рассказала о сюрпризе для любимого
Рита Ора (Фото: Instagram* @ritaora)

Британская певица Рита Ора раскрыла детали своего предложения руки и сердца. Артистка решила не ждать инициативы от своего избранника Тайки Вайтити и взялась за дело сама. Подробности торжественного вечера звезда рассказала в подкасте Begin Again.



Рита заказала простые обручальные кольца и сняла дорогой номер в отеле в Палм-Спрингс. Певица украсила снятую комнату шарами в форме сердца и испекла торт — тоже в виде сердца.

«Я делала всё так, как хотела бы, чтобы это сделали для меня», — объяснила девушка.
Но реакция Вайтити оказалась непредсказуемой, и Рита, которую за секунду «съели» тревожные мысли, совершила неожиданное действие.
«И вот я опускаюсь на одно колено...» — сообщила Рита с улыбкой.
Певица заявила, что хотела «запечатать» возлюбленного, и Тайка Вайтити не подвел. Продюсер активно выразил своё согласие, а в августе 2022 года пара сыграла скромную свадьбу.

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Ольга Щелокова

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