Фанаты почтили память Шатунова на Троекуровском кладбище и выступили против нейросетей

23 июня 2026, 14:45

Поклонники Юрия Шатунова раскритиковали ИИ-версию «Седой ночи»

Юрий Шатунов (Фото: Instagram* / @yuriy_shatunov)

В четвёртую годовщину смерти Юрия Шатунова его поклонники собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы почтить память легендарного солиста группы «Ласковый май». Об этом сообщает SHOT.