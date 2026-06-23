Фанаты почтили память Шатунова на Троекуровском кладбище и выступили против нейросетей
В четвёртую годовщину смерти Юрия Шатунова его поклонники собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы почтить память легендарного солиста группы «Ласковый май». Об этом сообщает SHOT.
Могилу артиста украсили тысячи белых роз, а в память о певце прошли панихида и церемония выпуска белых голубей. Среди пришедших был и клавишник группы Игорь Маркс, который возложил цветы к памятнику музыканта.
Многие фанаты в этот день высказались против набирающей популярность версии песни «Седая ночь», созданной с помощью искусственного интеллекта. По их мнению, ни одна нейросеть не способна передать харизму и талант исполнителя. Поклонники назвали Шатунова «святым человеком» и подчеркнули, что его песни должны звучать только в оригинальном исполнении.
Некоторые приехавшие на кладбище рассказали, что специально включали в дороге хиты певца и вместе пели его самые известные композиции. Одна из поклонниц отметила, что каждый год приезжает почтить память артиста, несмотря на то, что дата совпадает с днём рождения её дочери.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда. Его семья сейчас проживает в Германии и на памятных мероприятиях не присутствовала.
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