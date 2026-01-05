Фанаты разнесли в пух и прах концовку сериала «Очень странные дела»

05 января 2026, 14:20

Финал «Очень странных дел» сравнили с провалом «Игры престолов»

Герои сериала «Очень странные дела» (Фото: Instagram* / @strangerthingstv)

Финальная серия ставшего культовым сериала «Очень странные дела» вызвала бурю негодования среди зрителей. Об этом сообщает Super.