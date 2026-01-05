Фанаты разнесли в пух и прах концовку сериала «Очень странные дела»
Финальная серия ставшего культовым сериала «Очень странные дела» вызвала бурю негодования среди зрителей. Об этом сообщает Super.
Заключительный эпизод приключений подростков получил рекордно низкие оценки, а многие фанаты заявили, что разочарование оказалось даже сильнее, чем после финала «Игры престолов».
Критики также не остались в стороне: по их мнению, создателям не удалось достойно завершить историю, которая на протяжении нескольких лет удерживала внимание миллионов зрителей по всему миру. В сети массово обсуждают сюжетные дыры, спорные решения сценаристов и ощущение незавершённости, с которым шоу попрощалось со своей аудиторией.
И пока поклонники продолжают скупать мерч и умиляться закулисными видео со съёмочной площадки, создатели сериала, судя по всему, нервно вспоминают о том, что у проекта уже запланированы многочисленные спин-оффы и другой фан-сервис.
