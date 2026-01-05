Достижения.рф

Фанаты разнесли в пух и прах концовку сериала «Очень странные дела»

Финал «Очень странных дел» сравнили с провалом «Игры престолов»
Герои сериала «Очень странные дела» (Фото: Instagram* / @strangerthingstv)

Финальная серия ставшего культовым сериала «Очень странные дела» вызвала бурю негодования среди зрителей. Об этом сообщает Super.



Заключительный эпизод приключений подростков получил рекордно низкие оценки, а многие фанаты заявили, что разочарование оказалось даже сильнее, чем после финала «Игры престолов».

Критики также не остались в стороне: по их мнению, создателям не удалось достойно завершить историю, которая на протяжении нескольких лет удерживала внимание миллионов зрителей по всему миру. В сети массово обсуждают сюжетные дыры, спорные решения сценаристов и ощущение незавершённости, с которым шоу попрощалось со своей аудиторией.

И пока поклонники продолжают скупать мерч и умиляться закулисными видео со съёмочной площадки, создатели сериала, судя по всему, нервно вспоминают о том, что у проекта уже запланированы многочисленные спин-оффы и другой фан-сервис.

Софья Метелева

