Супруга футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина отметила 5 лет трезвости
Супруга футболиста Фёдора Смолова и блогер Карина Истомина поделилась с подписчиками важной личной победой — 3 января она отметила пять лет жизни без запрещённых веществ.
Радостной новостью Карина поделилась в своих соцсетях, откровенно рассказав о сложном пути к трезвости.
По словам Истоминой, ключевую роль в её восстановлении сыграли групповые занятия и поддержка сообщества. Она призналась, что в начале пути даже не верила, что сможет справиться с зависимостью.
Блогер призналась, что в тот период чувствовала себя «поломанным и израненным человеком», страдала от одиночества, сильной эмоциональной нестабильности и ощущения собственной ненужности. Воспоминания о том времени до сих пор вызывают у неё страх.
Тем ценнее, по словам Истоминой, результат проделанной работы над собой. Она подчеркнула, что путь был невероятно сложным, особенно в начале, но именно эти усилия помогли ей обрести внутреннюю опору, уверенность и чувство собственной ценности.
Сегодня Карина с гордостью говорит о своём опыте и надеется, что её история сможет поддержать тех, кто только начинает бороться с зависимостью.
