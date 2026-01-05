Супруга футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина отметила 5 лет трезвости

05 января 2026, 13:20

Карина Истомина рассказала, как поборола наркотическую зависимость

Карина Истомина (Фото: Instagram* / @diamond_april)

Супруга футболиста Фёдора Смолова и блогер Карина Истомина поделилась с подписчиками важной личной победой — 3 января она отметила пять лет жизни без запрещённых веществ.