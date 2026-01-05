Муж Агаты Муцениеце заменил Ларису Долину

05 января 2026, 12:56

На концерте весной вместо Ларисы Долиной выступит Пётр Дранга

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

В афише Московского международного Дома музыки произошли неожиданные изменения. Об этом сообщает Super.





На 6 марта там должен был состояться юбилейный концерт Ларисы Долиной, однако мероприятие внезапно исчезло из расписания. Теперь в этом слоте значится выступление Петра Дранги — мужа Агаты Муцениеце — и певицы Пелагеи.



Где в итоге народная артистка будет отмечать свой юбилей, пока неизвестно. На данный момент у Ларисы Александровны, по сути, не осталось ни концертной площадки, ни даже квартиры — ситуация вокруг певицы продолжает обрастать всё новыми подробностями.





«Концерт Ларисы Долиной отменён в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном», — объяснили отмену концерта представители Дома музыки.