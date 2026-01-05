Муж Агаты Муцениеце заменил Ларису Долину
На концерте весной вместо Ларисы Долиной выступит Пётр Дранга
В афише Московского международного Дома музыки произошли неожиданные изменения. Об этом сообщает Super.
На 6 марта там должен был состояться юбилейный концерт Ларисы Долиной, однако мероприятие внезапно исчезло из расписания. Теперь в этом слоте значится выступление Петра Дранги — мужа Агаты Муцениеце — и певицы Пелагеи.
Где в итоге народная артистка будет отмечать свой юбилей, пока неизвестно. На данный момент у Ларисы Александровны, по сути, не осталось ни концертной площадки, ни даже квартиры — ситуация вокруг певицы продолжает обрастать всё новыми подробностями.
«Концерт Ларисы Долиной отменён в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном», — объяснили отмену концерта представители Дома музыки.Правда, есть один нюанс: картинку в анонсе мероприятия на сайте площадки так и не заменили. Судя по постеру, на сцене всё ещё должна выступать Долина. Ну, либо мы действительно давно не видели Пелагею.