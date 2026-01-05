«Лучшие друзья» Боня и Косенко устроили фитнес-челлендж на отдыхе в Коста-Рике

05 января 2026, 13:40

Виктория Боня и Сергей Косенко показали совместные занятия спортом

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня и недавно ставший холостяком Сергей Косенко подогрели интерес подписчиков совместными спортивными видео.





Пока Боня публично говорит о «воссоединении» с отцом своей дочери Анджелины, на отдыхе в Коста-Рике рядом с ней оказался другой мужчина — Косенко, который расстался со своей возлюбленной прямо под Новый год.



Несмотря на регулярные заявления о том, что между ними «ничего нет», Виктория и Сергей проводят время вместе и даже находят силы для спорта. Звёздные друзья записали совместную тренировку, устроив утреннюю зарядку на свежем воздухе.





«Сейчас мы вместе с вами сделаем 50 приседаний, это будет очень легко! Каждый день мы будем прибавлять, пока не дойдем до 300 приседаний», — написала Боня в своём Telegram-канале, предложив подписчикам присоединиться к челленджу.