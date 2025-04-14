Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после странного поведения на сцене. Пользователи соцсетей публикуют кадры с артистом.
10 и 11 апреля проходила конференция блогеров и SMM-специалистов Instadium, на которой в качестве звёздного гостя присутствовал певец. Он вышел на сцену, чтобы выступить с обращением к участникам мероприятия, но многим в этот момент показалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что речь Киркорова была спутанной, а в конце он и вовсе рассказал шутку про Маяковского, которую многие посчитали оскорбительной.
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«Когда-то Маяковский сказал, что среди грузин я – грузин, среди русских – русский. Его спросили, а кто же он среди дураков. На это он не растерялся и ответил: а среди дураков я впервые», – заявил Киркоров, вызвав смех у всех присутствующих.Читайте также:
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Анастасия Чинкова