​Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки

Гарик Харламов (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Гарик Харламов стал членом жюри нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». Однако во время съёмок с комиком произошло ЧП, в результате чего его пришлось экстренно госпитализировать.
Дело в том, что в ухе артиста застрял микронаушник, который использовался для связи с режиссёром-постановщиком. Харламов пытался достать его самостоятельно, но только усугубил ситуацию, загнав устройство ещё глубже.
На съёмочной площадке была его жена Катерина Ковальчук, которая и настояла на том, чтобы артиста отвезли в больницу.
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На съёмочной площадке была его жена Катерина Ковальчук, которая и настояла на том, чтобы артиста отвезли в больницу.
«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», – сообщил один из участников съёмок в беседе с изданием StarHit.Читайте также:
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Анастасия Чинкова